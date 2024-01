15 Eredivisie-spelers voor wie een transfer deze winter uitkomst kan bieden

Het Eredivisie-seizoen is halverwege. Veel spelers die uit de gratie zijn geraakt of sinds de start van de huidige jaargang al een kleine rol van betekenis spelen zullen hun sportieve toekomst heroverwegen. De winterse transferwindow is de uitgelezen kans om al dan niet tijdelijk ergens anders aan speelminuten te komen. Voetbalzone zet vijftien voetballers op een rij die er goed aan doen om in deze maand een (huur)transfer te maken.

Door Jordi Tomasowa

Gaston Ávila (Ajax)

Direct nadat Ávila afgelopen zomer zijn transfer naar Ajax had afgerond, werden er al vraagtekens gezet bij de enorme transfersom (12,5 miljoen) die de Amsterdammers betaalden aan Royal Antwerp. De Argentijn begon het seizoen als back-up voor de linksbackpositie, maar speelt het liefst links in het centrum, waar Jorrel Hato onomstreden is.

Ávila wil vertrekken bij Ajax. Hij maakte dit seizoen echter ook al minuten voor Antwerp en volgens de FIFA-regels mogen spelers tussen 1 juli en 30 juni voor maximaal twee clubs in actie komen. Binnen Europa kan hij daardoor enkel terugkeren naar the Great Old óf een transfer maken naar een competitie die niet parallel loopt aan de Belgische of Nederlandse competitie. Ook behoort een vertrek naar een competitie buiten Europa, zoals het Midden-Oosten, Noord-Amerika of Zuid-Amerika, tot de mogelijkheden.

Isaac Babadi (PSV)

Voor Babadi ziet de wereld er na een half jaar ineens totaal anders uit. Het achttienjarige toptalent kreeg begin dit seizoen het vertrouwen van trainer Peter Bosz. De Eindhovenaren hoopten zijn aflopende contract vervolgens te verlengen, maar doordat hij steeds minder aan spelen toekwam, houdt Babadi voorlopig de boot af.

De zaakwaarnemer van de creatieveling schermt volgens clubwatcher Rik Elfrink inmiddels met voorzichtige interesse van Ajax, terwijl er naar verluidt ook ‘heel veel interesse’ uit Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk is. Vanwege de enorme concurrentie zit speeltijd in PSV 1 er tijdens de tweede seizoenshelft nauwelijks nog in. Babadi staat voor een lastige keuze: in de zomer transfervrij vertrekken of alsnog bijtekenen. Ook valt niet uit te sluiten dat PSV hem deze maand verkoopt, zodat het toch nog iets aan hem overhoudt.

Thomas van den Belt (Feyenoord)

Feyenoord probeerde Van den Belt in januari 2023 al naar De Kuip te halen, maar PEC wilde zijn sterspeler destijds niet kwijt in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Een half jaar later werden beide clubs het alsnog eens over een transfer van de 22-jarige Zwollenaar.

Van den Belt moest vervolgens met lede ogen toezien hoe Feyenoord ook nog Calvin Stengs en Ondrej Lingr inlijfde. Quinten Timber speelde dit seizoen bovendien ook al enkele keren als nummer 10, waardoor de concurrentie enorm groot is. Van den Belt kwam nog niet verder dan 82 speelminuten, verdeeld over 6 duels. Een uitleenbeurt lijkt voor alle partijen het beste. De middenvelder heeft over interesse in ieder geval niet te klagen, want zowel Excelsior, Vitesse als Fortuna Sittard hoopt hem voor de rest van het seizoen te huren.

Taylor Booth (FC Utrecht)

In de laatste twee weken van de winterse transferwindow vindt er mogelijk nog een leegloop bij FC Utrecht plaats. Mats Seuntjens koos al eieren voor zijn geld met een terugkeer naar RKC Waalwijk, terwijl Zakaria Labyad weinig perspectief op speeltijd heeft in de Domstad. Ook een vertrek van Booth valt niet uit te sluiten.

Afgelopen seizoen beleefde de tweevoudig international van de Verenigde Staten een stormachtige ontwikkeling bij Utrecht en kwam er de nodige interesse in hem op gang. Onder Ron Jans, die begin september de ontslagen Michael Silberbauer ontsloeg, is Booth echter niet langer zeker van een basisplaats. In de laatste vijf competitieduels begon hij zelfs telkens op de bank.

Mattijs Branderhorst (FC Utrecht)

FC Utrecht verraste afgelopen zomer met de terugkeer van de Griekse doelman Vasilis Barkas. Zijn concurrenten Branderhorst én Fabian de Keijzer overwogen hierop een vertrek. Laatstgenoemde maakte ook daadwerkelijk een transfer naar Heracles Almelo.

Utrecht wilde Branderhorst vervolgens niet laten gaan. Dat standpunt zal een half jaar later onveranderd zijn, of de Domstedelingen moeten een waardige vervanger op het oog hebben. Branderhorst wil hoogstwaarschijnlijk nog steeds het liefst verkassen, hetgeen best valt te begrijpen. Bij NEC bewees hij immers tijdens de keren dat hij de kans kreeg te goed te zijn om tweede viool te spelen bij een middenmoter uit de Eredivisie.

Lance Duijvestijn (Almere City)

Duijvestijn was een van de grote smaakmakers in het elftal van Almere City dat afgelopen seizoen de historische promotie naar de Eredivisie wist te bewerkstelligen. De aanvallende middenvelder annex centrumspits kwam tot twaalf goals en vier assists. Het leverde hem interesse op van meerdere Eredivisie-clubs. Duijvestijn bleef uiteindelijk in het Yanmar Stadion, maar moet het dit seizoen overwegend doen met invalbeurten. Van de zestien gespeelde duels startte hij er slechts vier in de basis.

Wouter Goes (AZ)

Afgelopen seizoen beleefde Goes een veelbelovende doorbraak bij AZ. De jonge verdediger kwam uiteindelijk tot zestien officiële duels in de hoofdmacht. Door een enkelblessure was Goes afgelopen zomer enkele weken uit de roulatie en met de komst van Alexandre Penetra zag hij de concurrentie op zijn positie ook nog eens toenemen. Het geduld van de mandekker wordt op de proef gesteld, waardoor het geen slecht idee is om hem elders op huurbasis ervaring op te laten doen.

Pascu (Almere City)

Net als zijn ploeggenoot Duijvestijn had Pascu afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van Almere City naar de Eredivisie. De Spanjaard was goed voor vier doelpunten en zes assists, maar kwam deze jaargang niet verder dan drie korte invalbeurten. Doordat Pascu vooral de bank warm houdt in Almere lijkt ook hij aanspraak te maken op een transfer.

Gerónimo Rulli (Ajax)

De kans is zeer reëel dat Ajax deze maand instemt met een vertrek van Rulli. De Argentijnse doelman raakte begin dit seizoen in het competitieduel met Heracles Almelo geblesseerd aan zijn schouder en moest toezien hoe Diant Ramaj vervolgens zijn kans greep. Rulli is gezakt in de pikorde en kan mogelijk terugkeren naar zijn thuisland. Estudiantes, de club waar hij in 2013 zijn debuut in het betaald profvoetbal maakte, wil volgens het gerenommeerde Argentijnse TyC Sports stunten met zijn komst.

Anass Salah-Eddine (Ajax)

Over het falende aan- en verkoopbeleid van Sven Mislintat bij Ajax is veel gezegd en geschreven. Zo besloot de inmiddels ontslagen technisch directeur Ávila en Borna Sosa te kopen, terwijl de Amsterdammers al beschikten over Owen Wijndal en Salah-Eddine.

Wijndal vertrok uiteindelijk op huurbasis naar Royal Antwerp, terwijl Salah-Edinne dit seizoen geen rol van betekenis heeft gespeeld in Ajax 1. De jeugdinternational van Oranje besloot na een uitleenbeurt aan FC Twente voor zijn kans te gaan in Amsterdam. Het lijkt achteraf gezien een verkeerde keuze te zijn geweest, aangezien hij ook langer bij Twente kon blijven. Nu Ar'Jany Martha ook nog een optie als linksback bij Ajax is geworden, lijkt een winters vertrek van Salah-Edinne slechts een kwestie van tijd.

Shurandy Sambo (PSV)

Sambo bevindt zich bij PSV in een soortgelijk situatie als Salah-Edinne bij Ajax. De rechtsback maakte afgelopen seizoen een sterke indruk op huurbasis bij Sparta Rotterdam. Met dertig duels in de Eredivisie op zak keerde hij terug naar PSV. Een basisplaats veroveren onder Peter Bosz lukte hem echter niet.

Sambo kwam nog niet verder dan 109 speelminuten, verdeeld over elf duels. De verdediger beschikt in Eindhoven over een aflopend contract. Om een transfervrij vertrek te voorkomen, overweegt PSV naar verluidt om de rechtsback deze maand nog te verkopen.

Sylla Sow (Go Ahead Eagles)

Sow mag zich met recht een supersub noemen. De 27-jarige centrumspits was dit seizoen al vijf keer als invaller trefzeker in de Eredivisie. In de eerste twee rondes van de KNVB, waarin hij wél mocht starten, was hij bovendien goed voor twee goals en een assist.

Onder trainer René Hake is Sow er dit seizoen alleen nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Aankoop Victor Edvardsen krijgt vooralsnog de voorkeur in de punt van de aanval. Go Ahead zal de spits ongetwijfeld niet kwijt willen raken tijdens de winterse transferwindow, maar het is goed mogelijk dat Sow inmiddels interesse van andere clubs heeft gewekt.

Tolis Vellios (PEC Zwolle)

In het afgelopen anderhalf jaar bewees Vellios al vaak als invaller zijn waarde. De Griekse spits moest vorig seizoen in de punt van de aanval Lennart Thy voor zich dulden en in de huidige 4-4-2-formatie van trainer Johnny Jansen krijgt ook Ferdy Druijff de voorkeur. Vellios is een publiekslieveling in Zwolle, maar als er deze maand een club voor hem komt waar hij een belangrijkere rol kan vervullen, dan staat hij voor een lastige beslissing.

Yorbe Vertessen (PSV)

PSV is bezig aan een iconisch seizoen en het kampioenschap ligt voor het grijpen, maar desondanks aast Vertessen op een vertrek. De Belgische vleugelaanvaller staat in de concrete belangstelling van 1. FC Union Berlin, dat bereid is om vijf miljoen euro voor hem neer te tellen.

Het gebrek aan perspectief op speeltijd ligt hieraan ten grondslag. Vertessen mag voorlopig alleen niet weg bij PSV. Binnen de technische staf is men ervan overtuigd dat de flankspelers tijdens de tweede seizoenshelft allemaal genoeg minuten gaan maken. Volgens clubwatcher Rik Elfrink gaan de Eindhovenaren de situatie van Vertessen de komende twee weken nogmaals bekijken.

Ricky van Wolfswinkel (FC Twente)

Bij Twente moet Van Wolfswinkel dit seizoen genoegen nemen met een rol als supersub. Manfred Ugalde is de eerste keus van trainer Joseph Oosting als het gaat om de spitspositie. Technisch directeur liet onlangs ontvallen dat ‘menig club’ in de 34-jarige spits geïnteresseerd is. Een zomers vertrek uit De Grolsch Veste behoort tot de mogelijkheden. Een tussentijds vertrek eigenlijk niet, maar wellicht kan daar verandering in komen wanneer de interesse in Van Wolfswinkel concreet wordt en de Tukkers een waardige opvolger op het oog hebben.

