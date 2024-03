Eredivisie-loopwonder bekeerde zich tot de Islam: ‘Goed gevallen’

Het komt niet vaak voor dat een speler van PEC Zwolle een lijstje in de Eredivisie aanvoert. Toch is dat voor Davy van den Berg wel het geval. De 24-jarige middenvelder liep de meeste kilometers in de Eredivisie en is onuitputbaar. In een exclusief interview met Voetbalzone gaat het jeugdproduct van PSV in op zijn spel, geloof en voorbeelden uit de Eredivisie.

Met liefst 288 kilometer topt Van den Berg de lijst van alle spelers in de Eredivisie. De onbetwiste motor van PEC Zwolle lijkt onvermoeibaar en heeft plezier in het harde werken. "Het is natuurlijk wel gebaseerd op mijn speelminuten’’, plaatst Van den Berg een kanttekening.

"Ik krijg het lijstje vaak doorgestuurd. Dan reageer ik: ‘Werken voor je geld!’ Ik vind dat als je op het veld staat, je het onderste uit de kan moet halen. Soms hangt je tong dan op je schoenen."

De geboren Udenaar geeft zelf aan veelzijdig te zijn en dat hij zowel defensief als aanvallend belangrijk wil zijn voor PEC. "Ik wil overal een steentje bijdragen, maar daar heb je inhoud voor nodig. Dat ik dit aankan, zegt veel over mijn karakter."

De middenvelder benadrukt dat hij niet te porren is voor het lopen van een marathon. Enkel achter een bal aanlopen is leuk, vindt hij. ‘’Ik denk dat ik het niet lang volhoud zonder bal’’, lacht Van den Berg.

Sociale media

Niet alleen qua statistieken doet Van den Berg het goed. De middenvelder is ook erg bekend op sociale media. Met liefst 80.000 volgers op Instagram is hij de meest gevolgde PEC-speler. ‘’Ik denk dat het bij iedereen bekend is dat ik me bekeerd heb tot de islam", aldus Van den Berg.

"Dat is in die gemeenschap heel goed gevallen. Daardoor wilden mensen mij graag in de gaten houden, denk ik.’’ Daarnaast kreeg de spelmaker veel ‘merkwaardige’ berichten. ''Vragen over mijn privésituatie of liefdesleven. Huwelijksaanzoeken? Die zijn er ook zeker geweest, ja.’’

De faam zou tot jaloezie kunnen leiden, maar dat is niet bij iedereen het geval binnen de selectie van PEC. "Ik heb het er weleens met Bram van Polen over. Ik vroeg aan hem of hij een Rolex thuis heeft. Toen zei hij: ‘Nee man, dat interesseert mij helemaal niks.'"

"Dat vind ik mooi. Ik ben zelf natuurlijk van een andere generatie, maar ik ben wel fan van de oude stempel. Het is mooi dat die mensen er nog zijn. Ik kan daar meer van genieten dan wanneer het andersom is", sluit Van den Berg af.

PSV

Op achtjarige leeftijd werd de Brabander gescout door PSV. Daar spendeerde hij meer dan tien jaar in de jeugdopleiding, iets minder dan de helft van zijn leven. ‘’Ik heb daar een hele mooie tijd gehad en er komen natuurlijk veel herinneringen naar boven. Ik heb grote spelers in actie gezien.’’

Zo zag Van den Berg onder anderen Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Jordan Teze, Ormando Obispo en Joël Piroe spelen. ‘’Ik zag dat zij speciaal waren, geen wonder dat ze het nu zo goed doen’’, geeft hij toe. Zijn eigen lichting was uiteindelijk minder succesvol. Alleen Yorbe Vertessen, die afgelopen transferperiode een overstap naar Union Berlin afrondde, brak echt door.

De spelmaker kijkt niet snel tegen iemand op, maar noemt toch een aantal Eredivisie-spelers waar hij van geniet. ‘’Bijvoorbeeld Joey Veerman. Hoe makkelijk hij aanvallers weet te bedienen. Zijn kracht is makkelijk voetballen, wat vanzelfsprekend niet makkelijk is. Ik wil vaak de beslissende pass geven, of ik heb het gevoel dat ik het verschil moet maken. Dat werkt soms averechts. Quinten Timber kan ik ook erg van genieten."

