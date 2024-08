Eredivisie-club meldt zich bij AZ om Mexx Meerdink over te nemen

Mexx Meerdink kan zijn carrière vervolgen bij NAC Breda, zo meldt Voetbal International. De 21-jarige spits van AZ lijkt weinig perspectief op speeltijd te hebben in de hoofdmacht van de Alkmaarders, waardoor de Brabantse promovendus zijn kans schoon ziet en hem naar Breda wil halen. NAC zet in op een huurdeal met een optie tot koop, zo klinkt het.

AZ staat voorlopig echter niet te springen om een vertrek van Meerdink, schrijft VI. “Voorlopig houden ze de boot nog af, maar de hoop bij NAC is dat Meerdink snel de vrijheid krijgt om zijn geluk elders te zoeken.”

De in Winterswijk geboren aanvalsleider zat maandagavond op de bank bij de beloften van AZ in het thuisduel met Roda JC (6-1). Meerdink viel in de rust in, maar kon niet op het scorebord komen. Maarten Martens nam hem een paar dagen eerder bovendien niet op in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Almere City FC (0-1) van de hoofdmacht.

Bij NAC kan Meerdink wekelijks aan spelen toekomen en nog meer ervaring gaan opdoen op het hoogste niveau. De linkspoot speelde de tweede seizoenshelft van het vorige seizoen op huurbasis bij Vitesse, maar degradeerde met de Arnhemmers naar de Keuken Kampioen Divisie.

Meerdink kwam, mede door een knieblessure, tot slechts acht wedstrijden namens Vitesse. De spits wist daarin niet te scoren.

Meerdink stond vroeger te boek als groot talent in de jeugdopleiding van AZ, maar een doorbraak in het eerste elftal werd bemoeilijkt door de aanwezigheid van Vangelis Pavlidis. Laatstgenoemde is inmiddels vertrokken naar Benfica.

Martens heeft meer vertrouwen in Troy Parrott, Ernest Poku en Lequincio Zeefuik, die een half jaar geleden voor 500.00 euro overkwam van FC Volendam. Meerdink ligt nog tot medio 2027 vast in Alkmaar en is volgens Transfermarkt 900.000 euro waard.