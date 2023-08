Enrique reageert via Instagram met zeven woorden op geruchten PSG-vertrek

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 09:59 • Jan Hoeksema • Laatste update: 13:11

Luis Enrique heeft gereageerd op de geruchten dat hij een vertrek bij Paris Saint-Germain zou overwegen. Marca meldde donderdag dat de Spaanse trainer, die pas een maand in dienst is bij de Parijzenaren, klaar is met de onrust bij PSG. Zo zou Enrique de besluiteloosheid van zijn club omtrent het mogelijke vertrek van sterspeler Kylian Mbappé hekelen. De coach plaatste vrijdag op Instagram een reactie op het nieuws.

Un pour tous et tous pour un (één voor allen, allen voor één, red.) staat er op het Instagram-account van de coach te lezen. De tekst gaat gepaard met een foto van Enrique samen met zijn staf. Begin juli werd de Spanjaard aangesteld bij PSG als opvolger van Christophe Galtier, die ontslagen werd vanwege tegenvallende prestaties. De kampioen van Frankrijk werd onder meer opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. Volgens Marca lijkt de voormalig trainer van FC Barcelona en het Spaanse nationale elftal dus ook al voor een vertrek uit Parijs te staan. Als een van de redenen wordt het mogelijke vertrek van zijn assistent Rafel Pol opgevoerd, die vanwege privéredenen PSG achter zich wil laten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het statement van Luis Enrique op Instagram.

Daarnaast zou de Enrique niet te spreken zijn over de manier waarop de club omgaat met Mbappé. Het contract van de aanvaller loopt na komend seizoen af en de Fransman is niet van plan dit te gaan verlengen. PSG wil daarom overgaan tot een verkoop van Mbappé, die zelf de voorkeur geeft aan het uitdienen van zijn contract en een transfervrij vertrek in de zomer van 2024. De Parijzenaren hebben daarop besloten hun sterspeler niet mee te nemen op tournee ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Naar aanleiding van het nieuws zocht Fabrizio Romano al contact met PSG. Een woordvoerder liet de transfermarktexpert weten dat de club zich niet herkent in de berichtgeving omtrent Enrique. "De geruchten zijn zowel belachelijk als volkomen misplaatst." De club doet het nieuws af als 'complete onzin'. PSG begint het seizoen op 12 augustus, als de ploeg het opneemt tegen Lorient.