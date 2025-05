Enorme vechtpartij langs A1 tussen fans van twee Eredivisie-clubs: diverse gewonden

Langs de A1 bij Wilp is zaterdagavond een massale vechtpartij uitgebroken tussen supporters van Go Ahead Eagles en FC Twente. Volgens Tubantia raakten zeker twee personen gewond bij het incident, dat plaatsvond op verzorgingsplaats ‘De Paal’. Beide slachtoffers moesten worden nagekeken in een ambulance.

De politie bevestigt dat het om een flinke confrontatie ging. “Het ging om een massale vechtpartij. Mijn collega’s zijn daarom massaal aanwezig,” aldus politiewoordvoerder Ellen Prummel tegenover de regionale krant.

Ook de Mobiele Eenheid werd ingeschakeld, onder meer om de supporters van Twente bij Deventer verder te begeleiden richting het oosten van het land.

Volgens de politie zou een mogelijke onwelwording in een van de bussen vooraf zijn gegaan aan de escalatie. De toedracht van het incident wordt momenteel onderzocht. “Wie waren erbij betrokken en hoe zijn ze met elkaar in contact gekomen? Dat moeten we allemaal nog uitzoeken,” aldus Prummel.

Na de vechtpartij stond een supportersbus van Go Ahead Eagles enige tijd stil ter hoogte van de Hanzeweg in Deventer. Die is inmiddels, onder politiebegeleiding, doorgereden naar het stadion van de club uit Deventer. De sfeer is volgens aanwezigen gespannen.

Ook op de verzorgingsplaats zelf was de schade zichtbaar. Overal lagen kapot glas, lege bierblikken en zelfs pvc-pijpen. Meerdere ME-voertuigen bleven nog enige tijd ter plaatse.

Go Ahead Eagles en FC Twente kwamen eerder op de dag in actie tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. De ploeg uit Deventer verloor met 5-3 bij RKC Waalwijk, terwijl Twente met 2-0 onderuitging bij Ajax. Voor FC Twente wacht nog de nacompetitie om een Europees ticket.