Engelse profs crashen middenin woonwijk en laten flinke ravage achter

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 12:03 • Mart Oude Nijeweeme

Enkele spelers van Gillingham FC zijn vrijdag gewond geraakt bij een auto-ongeluk, zo schrijven Engelse media. De auto waarin de voetballers zaten crashte in Kent op een muurtje en een naastgelegen auto. De spelers kwamen er vanaf met lichte verwondingen. Gillingham is de trotse koploper in de League Two, het vierde niveau in Engeland.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de spelers uit een tunnel komen gereden met een zwarte BMW. De bestuurder, het is niet bekend om wie het gaat, raakt vervolgens de macht over het stuur kwijt en spint met de auto. De bolide knalt met hoge snelheid tegen een muurtje en ramt een naastgelegen auto. De schade is aanzienlijk.

Multiple Gillingham FC players injured in car crash this evening…???? pic.twitter.com/NeaHWWTQtj — george (@StokeyyG2) August 25, 2023

Het muurtje breekt en de brokstukken vliegen in het rond. De motorkap is ontzet en de airbags geactiveerd. Aan de passagierskant stapt een speler uit, zo is te zien op de beelden. Niet lang na het ongeluk arriveerde de politie. Engelse media schrijven dat het ongeluk zich voordeed in een drukke straat, waar zich onder meer een basisschool bevindt.

De Gillingham-spelers die vermoedelijk betrokken zijn bij de crash zijn voormalig Crystal Palace en Wales-ster Jonny Williams, samen met Timothee Dieng, Macauley Bonne en George Lapsie. De club heeft tot op heden nog niet gereageerd op de gebeurtenissen. "Het leek alsof iedereen in orde was, want er waren geen ambulances", citeert de Daily Mail een buurtbewoner.