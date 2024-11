Engelse pers durft het aan: 'Arne Slot lijkt Liverpool in zijn debuutseizoen kampioen te maken'

Arne Slot heeft dit weekend meer dan lekkere zaken gedaan. De manager van Liverpool won zelf tamelijk probleemloos de lastige wedstrijd tegen Aston Villa (2-0), terwijl concurrent Manchester City in Brighton voor de vierde keer op rij een wedstrijd verloor (2-1). Een gat van vijf punten is zodoende geslagen.

Dat is ook de Engelse pers niet ontgaan. Zij blijven onder de indruk van de voormalig trainer van SC Cambuur, AZ en Feyenoord, die koploper is in zowel de Premier League als de Champions League. "Fans van Liverpool brachten Arne Slot een serenade na een perfecte avond, waardoor ze vijf punten nu los staan in de Premier League", schrijft de Daily Mail.

"Slot lijkt de eerste manager van de club te worden sinds Kenny Dalglish die de landstitel in zijn debuutseizoen weet te veroveren", wijst het blad naar de Schotse clublegende, die in 1986 het kampioenschap veroverde met the Reds.

"De hoop op de titel van Liverpool wordt steeds meer werkelijkheid nu Anfield begint te geloven", kopt The Telegraph. De Daily Mirror ziet Liverpool als de gedoodverfde favoriet om de landstitel te veroveren.

"De nederlaag van City gaf the Reds een geweldige kans op Anfield - en ze grepen die om hun titelkansen te tonen. Met Mohamed Salah in bloedvorm zullen ze nu door velen als favoriet worden beschouwd", schrijft dat medium.

Pep Guardiola, trainer van the Citizens, erkende dat zijn ploeg het lastig heeft en leek zich stiekem al een heel klein beetje neer te leggen bij een kampioenschap van de concurrent. Onder de Spaanse trainer is City eigenlijk bijna altijd ongenaakbaar geweest in de Premier League.

"Misschien verdient een ander team de titel dit jaar, nadat wij de afgelopen zeven jaar zes titels hebben veroverd", wees Guardiola op de dominantie van zijn ploeg in Engeland. Toch blijft hij strijdbaar. "We geven nooit op. Mensen willen dat ons tijdperk voorbij is, maar we zijn nog niet klaar."