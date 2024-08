Engelse media zien één groot verschil tussen Arne Slot en zijn voorganger Jürgen Klopp na debuut voor Liverpool

De Engelse media kijken positief terug op de eerste wedstrijd van Arne Slot als manager van Liverpool. Na een moeizame eerste helft trokken the Reds het duel met Ipswich Town in de tweede helft alsnog naar zich toe: 0-2. Diogo Jota en Mohamed Salah zorgden voor de treffers.

“Er staan nog zwaardere beproevingen te wachten, maar dit was een bevredigende start voor Slot, die ervoor wil zorgen dat Jurgen Klopp niet al te veel gemist wordt in Merseyside”, aldus The Athletic.

“Het contrast met Klopp had nauwelijks groter kunnen zijn. Geen wilde gebaren en geen boze confrontaties met de vierde official als beslissingen tegen zijn kant uitvielen.”

Ook The Guardian ziet het verschil tussen Slot en zijn voorganger Klopp. “Slot, met een stille aanwezigheid langs de lijn in vergelijking met zijn voorganger, had zichzelf laten horen in de rust. De passing was scherper en directer en de pressing veel agressiever.”

Uiteindelijk wist Liverpool dus twee keer te scoren in de tweede helft. “Al snel klonk er ‘Arne Slot-gezang’ van de uitfans. De klus was naar tevredenheid geklaard, ook al weet hij dat er nog veel te doen is”, besluit The Guardian.

The Sun zag dat de 0-2 van Salah een ware bevrijding was voor Liverpool. “Het was een wedstrijd die er op een bepaald moment heel zorgwekkend uit begon te zien voor Arne Slot.” Toch concludeert het tabloid dat de zege voor Liverpool verdiend was.

Reactie Slot

“Best indrukwekkend”, reageerde Slot zelf bij Viaplay op zijn debuut. “Mensen zeggen van tevoren dat elke wedstrijd in de Premier League een feest is. Dat bleek vandaag ook wel.”

“Niet zozeer gezien ons spel in de eerste helft, maar wel als je ziet hoe de steun en het fanatisme is en hoe vol het stadion zit. Dan is dat inderdaad een mooie competitie om in te werken.”