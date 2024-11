Engelse media kritisch op Virgil van Dijk: ‘Allesbehalve de verzekerde, stabiele kracht’

Liverpool boekte zondag op bezoek bij Southampton alweer de tiende competitiezege van het seizoen (2-3), waardoor het gat met nummer twee Manchester City nu al acht punten bedraagt. Toch wordt de ploeg van Arne Slot in Engeland niet alleen overladen met complimenten.

The Athletic zag namelijk een stroeve wedstrijd van the Reds. Met name het defensieve duo van Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté zag er niet goed uit. “Tegen Southampton waren ze allesbehalve de verzekerde, stabiele kracht die eerder pas zes doelpunten incasseerde in de Premier League.”

Van Dijk wordt door de Engelse media verantwoordelijk gehouden voor de eerste tegentreffer. De Nederlander leidde die namelijk zelf in met slordig balverlies. “Liverpool had het helemaal aan zichzelf te danken. Van Dijk leed onnodig balverlies, waarna Robertson een domme overtreding beging.”

Slot zag zelf ook in dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. “Er was in de eerste helft niet genoeg urgentie om in het strafschopgebied te komen, we hielden de bal gewoon vast in plaats van aan te vallen. Hoewel we in de tweede helft op achterstand kwamen, toonden we meer urgentie en intensiteit”, vertelde de Nederlandse manager tegenover Sky Sports.

“Het positieve is dat we ons terug hebben geknokt van een achterstand. Eigenlijk is Southampton maar twee keer bij ons in het strafschopgebied geweest. Wij waren volledig dominant. Door deze uitslag lijkt het een hele lastige wedstrijd, maar wij verdienden deze zege volledig.”

Volgend weekend staat voor Liverpool de kraker tegen Manchester City op het programma. Bij winst delen the Reds als het ware een knock-out uit aan de ploeg van Pep Guardiola, dat deze week in de Champions League eerst nog Feyenoord treft.