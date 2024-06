Engelse media hebben het gemunt op één speler, kritiek zwelt aan

In Engeland is ophef ontstaan over de manier waarop de tabloids de nederlaag tegen IJsland hebben weggezet. De ploeg van Gareth Southgate, een van de favorieten voor de titel, ging vrijdagavond verrassend met 0-1 onderuit op eigen veld.

Bij Engeland ontstond veel ruis deze week nadat bekend werd welke spelers zijn afgevallen richting het EK. Daar kwam bij dat spelers massaal werden uitgejouwd door het eigen publiek na de nederlaag tegen IJsland.

De tabloids lijken de schuld in de schoenen te schuiven bij Bukayo Saka. De vleugelaanvaller deed slechts 25 minuten mee, maar siert wel alle covers en lijkt daarmee te worden weggezet als het gezicht van de nederlaag.

English media needs to hang its head in shame. pic.twitter.com/GGqvLs84f8

"Het is niet subtiel om Bukayo Saka het gezicht te maken van het verlies van Engeland, terwijl hij niet direct verantwoordelijk is en slechts een half uur meedeed. Het is openlijk racisme", twittert activiste Dr Shola Mos-Shogbamimu.

Ook Formule 1-coureur Lewis Hamilton deelt een bericht waarin Engelse media van racisme worden beticht. "We moeten Engelse media verantwoordelijk houden voor het systematisch belasteren van zwarte spelers", luidt het statement.

"Het voortdurend tot zondebok maken van zwarte spelers moet stoppen. Voor deze endemische rassendiscriminatie hoort geen plaats te zijn in het voetbal, toch suggereren talloze nieuwsbronnen anders."

??? | Lewis Hamilton has shared to his Instagram Story a post that calls for the accountability of English Media and in support of Bukayo Saka.

“We need to hold the English media accountable for systemically vilifying Black players. The constant scapegoating of Black players… pic.twitter.com/cql1kij4Lw