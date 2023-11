Engeland stelt teleur met slechts magere overwinning op Malta

Vrijdag, 17 november 2023 om 22:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:47

Engeland heeft vrijdagavond een zege geboekt op Malta. De ploeg van Gareth Southgate won op Wembley met 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Enrico Pepe en een treffer van Harry Kane. Engeland komt door de overwinning op negentien punten uit zeven duels en eindigt daardoor in ieder geval op de eerste plaats in Groep C.

Southgate begon de wedstrijd met veel gebruikelijke namen. Naast Kane stonden ook onder anderen Harry Maguire, Fikayo Tomori, Jordan Henderson en Marcus Rashford aan de aftrap. Opvallende afwezigen waren onder meer Bukayo Saka, Jack Grealish, Declan Rice en Kyle Walker. Zij namen allen plaats op de bank.

Malta was er alles aan gelegen om de verdediging in de openingsfase op orde te hebben om een vroege achterstand te voorkomen, maar dat lukte niet. Sterker nog, de bezoekers hielpen Engeland via een eigen doelpunt in het zadel.

Phil Foden was zijn directe tegenstander na ruim tien minuten spelen te slim af en wilde de bal terugleggen op Kane, die zich had gepositioneerd rond de penaltystip.

?????????????????????? ?? Phil Foden wil de bal voortrekken... Enrico Pepe werkt de bal ongelukkig in eigen doel. 1-0 op Wembley ???#ZiggoSport #EURO2024 #ENGMAL pic.twitter.com/sfYxVUtG3n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 17, 2023

Het was echter Pepe die de bal tegen zich aan kreeg en zijn eigen keeper verschalkte: 1-0. Hoewel Malta dus vroeg op achterstand kwam, lukte het wel om met deze tussenstand het rustsignaal te bereiken.

De ploeg van Southgate was logischerwijs de betere partij en legde de bezoekers de wil op, maar scoren lukte in de eerste helft niet meer.

Southgate bracht Saka en Walker direct na rust en ook Rice en Cole Palmer, die zijn debuut namens de Engelse ploeg maakte, kwamen in het veld. De tweede Engelse treffer zou tot de 75ste minuut op zich laten wachten.

Aanvoerder Kane was het eindstation van een aanval over meerdere schijven en tekende daardoor vanaf enkele meters afstand voor zijn 62ste doelpunt in het shirt van Engeland. Rice dacht enkele minuten later de derde goal te maken, maar daar stak de VAR een stokje voor. In de slotfase werd niet meer gescoord.