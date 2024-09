Engeland mede dankzij bijzondere doelpuntenmakers probleemloos langs Ierland

Engeland is sterk gestart aan de Nations League-campagne. Op bezoek bij rivaal Ierland waren the Three Lions, die voor het eerst in actie kwamen met interim-trainer Lee Carsley aan het roer, één helft lang heer en meester, waarna ze in het tweede bedrijf niet meer in de problemen kwamen: 0-2. De doelpuntenmakers waren Declan Rice en Jack Grealish, nota bene de twee Engelsen met Ierse roots.

Al vroeg in de wedstrijd regende het kansen. In tegenstelling tot de rest van de mogelijkheden in rest van de eerste helft, was de eerste van het duel voor Ierland. Uit een hoekschop kopte de vrijgelaten Jayson Molumby over.

Snel daarna kreeg Engeland een grote mogelijkheid. Harry Kane had zijn kopbal na een voorzet van Anthony Gordon minstens tussen de palen moeten krijgen, maar ook de topspits van Bayern München zag zijn inzet over de lat vliegen. Snel daarna was het alsnog raak voor de verliezend EK-finalist.

Gordon werd in eerste instantie zelf de diepte ingestuurd door Trent Alexander-Arnold. De buitenspeler van Newcastle United faalde in de één-op-één met doelman Caoimhín Kelleher, maar kon in de rebound de bal opnieuw inbrengen. Na een mislukte poging van Kane belandde de bal voor de voeten van Rice, die hard raak schoot: 0-1. Vanwege zijn Ierse achtergrond - Rice speelde zelfs drie interlands voor the Boys in Green - juichte de controleur ingetogen.

Nog binnen het half uur strooide Engeland extra zout in de Ierse wonden. Na een prachtige, snelle aanval was nota bene Grealish - ook een Ierse achtergrond - het eindstation: 0-2. De potige creatieveling kon zijn enthousiasme minder goed verbergen dan zijn teamgenoot even daarvoor.

Tussen de tweede treffer en het rustsignaal domineerde Engeland volledig. Ierland kon overduidelijk niet mee met het tempo van de manschappen van Lee Carsley.

In de tweede helft was Engeland minder dwingend en dominant en een klein kwartier na de theepauze was het zelfs Ierland dat een goede kans bij elkaar speelde. Sammie Szmodics' schot van net binnen de zestien vloog echter langs de voor hem verkeerde kant van de paal.

De kans voor de aanvaller van Ipswich Town betekende wel het startschot van een betere Ierse fase. De mannen van bondscoach Heimir Hallgrímsson zetten hoger op het veld druk en wisten daar een enkele keer zelfs gevaarlijk mee te worden.

In het restant van het tweede bedrijf golfde het duel enigszins op en neer, waarbij het weer Engeland was dat de beste mogelijkheden kreeg. Zo dwong invaller Jarrod Bowen Kelleher in de blessuretijd tot een puike redding. Gescoord werd er niet meer, en zo kon Engeland de eerste driepunter van deze Nations League-campagne bijschrijven.