Emoties lopen hoog op bij MVV - Roda: keeper Raatsie wil vechten met fan

Roda JC heeft de Limburgse derby winnend besloten. De bezoekers bleken met 0-3 veel te sterk voor de gastheren MVV Maastricht. Arjan van der Heide was met twee doelpunten de gevierde man bij de Kerkraders. Achteraf zal het meest worden gepraat over een bizar tafereel aan het einde, waarbij een 'fan' een biertje over een geblesseerde Rodney Kongolo gooide en doelman Calvin Raatsie in woede ontstak.

Roda JC begon het duel ongewijzigd ten opzichte van het gelijke spel met ADO Den Haag een week eerder. Aan de kant van MVV was er na de 0-3 verloren wedstrijd tegen FC Groningen één wijziging. Bryant Nieling verving Wout Coomans in het hart van de defensie.

Roda JC komt snel op voorsprong in de derby tegen MVV! Arjen van der Heide krult de bal heerlijk raak via de korte hoek: 0-1 ??#mvvrod — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2024

Al vroeg in de wedstrijd zette Van der Heide de bezoekers op voorsprong. Hij krulde een vrije trap via de binnenkant van de paal binnen. Hoewel zijn trap niet bijzonder hard was, bleek het accuraat genoeg om doelman Romain Matthys te verschalken: 0-1.

Na een halfuur spelen kregen de Maastrichtenaren een dot van een kans op de gelijkmaker. Calvin Raatsie voorkwam met een uitstekende redding echter een doelpunt van Dailon Livramento. Ook Bryan Smeets was dicht bij de 1-1, maar zijn poging vloog rakelings naast.

Na de rust toonde Roda JC en in het bijzonder Van der Heide zich weer behoorlijk bedrijvig. Nadat de aanvaller eerst nog het zijnet trof én op de doelman stuitte, zag hij even later toe hoe Vaclav Sejk de voorsprong verdubbelde.

De centrumspits kreeg de bal na gerommel van de MVV-defensie voor zijn voeten en haalde uit: 0-2. Niet veel later kreeg Van der Heide waar hij al een tijdlang naar op zoek was: zijn tweede treffer. Na balverlies van MVV kon de aanvaller zo doorlopen en afronden: 0-3.

Zo was de wedstrijd beslist, maar was van opwinding nog genoeg sprake in de slotfase. Bij een duel tussen Rodney Kongolo en Camil Mmaee bij de achterlijn werd eerstgenoemde tegen de boarding geduwd. Allerlei MVV-supporters verzamelden zich bij de hekken om de aangeslagen middenvelder uit te schelden.

Eén 'fan' ging nog een behoorlijk stuk verder. Hij kieperde zijn hele biertje direct over de middenvelder heen. Het zorgde voor veel woede bij de Roda JC-spelers. Keeper Raatsie klom op de hekken en probeerde richting de betreffende supporter te stormen.

Al snel werd de doelman tegengehouden door spelers van Roda JC, waar ook MVV-spelers het eigen publiek tot rust maande. Vanzelfsprekend zag arbiter Pol van Boekel zich genoodzaakt om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. De spelers bleven wel op het veld staan en enkele minuten later, nadat stewards de fan vermoedelijk weg hadden gehaald, vervolgde de wedstrijd, maar die leverde geen mogelijkheden meer op.

