Emanuel Emegha is van grote waarde bij bekertriomf Sturm Graz

Zondag, 30 april 2023 om 22:30 • Jonathan van Haaster

Sturm Graz heeft voor de zesde keer in zijn clubgeschiedenis beslag gelegd op de Oostenrijkse beker. Met Emanuel Emegha in de basis won het team van trainer Christian Ilzer met 0-1 van Rapid Wien. Emegha, die Royal Antwerp in 2022 verliet voor een avontuur in het Alpenland, was met een assist op de winnende treffer van onschatbare waarde voor zijn club.

Bijzonderheden

Na een gelijkwaardige openingsfase ging Emegha na een klein half uur spelen naar de grond. De aanvaller claimde een strafschop, maar kreeg die niet. Beide ploegen probeerden met name via voorzetten de score te openen. Doelpunten zouden er voor rust echter niet vallen. Een paar minuten na de onderbreking kreeg Otar Kiteishvili een goede mogelijkheid, maar de Georgiër van Sturm schoot rakelings naast de paal. Niet veel later schoot ook David Affengruber rakelings naast. In de 66ste minuut was het alsnog raak. Emegha schermde de bal goed af en gaf mee aan Manprit Sarkaria, die enkele tegenstanders op een boodschap stuurde en in de verre hoek afrondde: 0-1. Sarkaria maakte tien minuten voor tijd, en vlak na de invalbeurt van Ferdi Druijf bij Rapid, ook nog zijn tweede van de avond. Sturm hield in het vervolg stand.

Rapid Wien - Sturm Graz 0-1

66' 0-1 Manprit Sarkaria (assist: Emanuel Emegha)

85' 0-2 Manprit Sarkaria