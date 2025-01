Elvis Manu keert na aanslag op huis niet meer terug bij FC Volendam

FC Volendam en Elvis Manu (31) gaan per 1 februari uit elkaar. Dat nieuws communiceert de koploper van de Keuken Kampioen Divisie dinsdagochtend via de officiële kanalen.

In het statement op de clubwebsite van Volendam wordt niets geschreven over de huidige situatie van Manu, die begin vorige maand in opspraak raakte.

“Manu krijgt de kans om in deze transferperiode een andere uitdaging te vinden en gaat hiernaar opzoek. Manu had een contract tot aankomende zomer, waarbij hij de mogelijkheid had om in deze periode transfervrij te vertrekken. FC Volendam bedankt Elvis voor zijn inzet voor de club en wenst hem veel succes met het vervolg van zijn carrière.”

Op 5 december bracht De Telegraaf naar buiten dat Manu betrokken is geraakt bij een onderwereldconflict. Op 23 november is er een aanslag gepleegd op zijn woning in de Wielwijk in Dordrecht.

Daarnaast was het Kras Stadion geen veilige omgeving meer. “Bij FC Volendam ontstond eind vorige maand grote bezorgdheid toen het erop leek dat zogenoemde spotters zich bij het trainingsveld van de club ophielden. Dat zijn verkenners uit de onderwereld, die een doelwit observeren dat later door zogenoemde hitters moet worden vermoord”, schreef misdaadjournalist John van den Heuvel

Sindsdien kwam Manu niet meer in actie voor Volendam, dat heeft besloten afscheid te nemen van de Dordrechter. Het lijkt er niet op dat de aanvaller bij een andere club in Nederland terechtkan.

Er was deze week ook goed nieuws vanuit Volendam. De Palingboeren bieden routiniers Vurnon Anita (35) en Jerson Cabral (34) de komende periode de kans om een contract te verdienen.