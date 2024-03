Elftal van de Week: VVV-Venlo en FC Groningen hofleverancier

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd speelronde 29 afgewerkt, waarna een aantal clubs maandagavond ook al hun dertigste wedstrijd van het seizoen speelden.

Wouter van der Steen verdedigt deze week het doel in het Elftal van de Week. De sluitpost staat sinds deze zomer onder de lat bij Helmond Sport en maakt daar vaak een goede indruk. Ook afgelopen vrijdag bewees hij een welkome aanwinst te zijn. Met zijn Helmond Sport speelde hij die dag tegen Jong FC Utrecht op Sportpark Zoudenbalch, en daar was de doelman met zes reddingen van grote waarde. Mede dankzij zijn reddingen hield Helmond Sport voor de achtste keer dit seizoen de nul. Een doelpunt van Joseph Amuzu zorgde ervoor dat de Kattenmeppers ook nog eens met drie punten in de tas huiswaarts keerden.

Romano Postema verkeert op het moment in topvorm. De aanvaller is in de derde periode aardig op schot geraakt voor FC Groningen en werd onlangs genomineerd als een van de vier kanshebbers in de categorie “Beste Speler” van de derde periode. Vorige week kreeg de 22-jarige spits ook al een plekje in het Elftal van de Week na twee goals tegen FC Den Bosch en vrijdag moest ook MVV Maastricht aan de scoringsdrift van de rechtspoot geloven. Tegen de Limburgers was Postema enorm dreigend met zes schoten. Daarvan gingen er drie op goal en twee achter de geklopte doelman Romain Matthys.

Naast Postema in de aanval staat goaltjesdief Martijn Kaars van Helmond. De 25-jarige Monnickendammer wist maandagavond in het thuisduel met Jong AZ weer eens een doelman te verschalken. Met een lage schuiver in de linkeronderhoek liet hij Jong AZ-sluitpost Rome-Jayden Owusu-Oduro kansloos. Zijn vroege openingstreffer was de basis voor de 3-1 overwinning op de beloften uit Alkmaar. Met de treffer vijzelde hij tevens zijn seizoenstotaal op naar twintig. Dat maakt Kaars weer alleen topscorer, daar Henk Veerman afgelopen vrijdag nog op gelijke hoogte kwam na diens treffers tegen Roda JC Kerkrade.

De aanval wordt gecompleteerd door Ozan Kökçü. De twee jaar oudere broer van Orkun Kökçü nam zijn ploeg maandagavond bij de hand in het gewonnen thuisduel van FC Eindhoven met Jong Utrecht (3-0). Met zijn openingstreffer in de elfde minuut gaf hij zijn ploeg een lekker duwtje in de rug. Het was voor het eerst sinds 15 december 2023 dat de Eindhovenaren een wedstrijd wonnen. Saillant detail is dat ook toen de beloften van Utrecht de tegenstander waren (2-5 overwinning). Het doelpunt van de Azerbeidzjaans international betekende zijn tiende van het seizoen. In zijn 92 voorgaande duels in de Keuken Kampioen Divisie scoorde hij maar één keer vaker.

Het volledige Elftal van de Week

