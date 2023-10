Elftal van de Week: Ould-Chikh verbreekt record en scoort weer met afstandsschot

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 15:00 • Siep Engelen • Laatste update: 15:06

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen weekend was er weer volop actie in de Keuken Kampioen Divisie met overwinningen voor koplopers Roda JC en Willem II, die beide goed vertegenwoordigd zijn in dit Elftal van de Week.

Het doel wordt deze week verdedigd door Joey Houweling. De doelman van Telstar hield in het met 1-0 gewonnen duel tegen TOP Oss voor het eerst dit seizoen zijn doel schoon. Houweling zag Danny Bakker, een van zijn verdedigers, al na vijf minuten inrukken met een rode kaart en maakte vervolgens in het restant van de wedstrijd zes reddingen, waarna verdediger Mitch Apau Telstar in de blessuretijd naar de overwinning schoot. Het sterke optreden van Houweling levert hem een plek in het Elftal van de Week op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Uitgelicht:

Willem II won vrijdag voor de zesde keer op rij in de Keuken Kampioen Divisie en levert deze keer drie spelers af in het Elftal van de Week. Aanvaller Thijs Oosting was vrijdag in het met 3-0 gewonnen duel tegen Jong PSV goed voor twee doelpunten. De laatste keer dat Oosting twee keer trefzeker was in één KKD-duel was in 2020. Ook teamgenoten Raffael Behounek en Rúnar Sigurgeirsson zijn deze week opgenomen in het Elftal van de Week.

Roda JC rechtte na de nederlaag van vorige week tegen Willem II de rug door met 2-1 te winnen van Jong Ajax. Walid Ould-Chikh, verkozen tot beste speler van de eerste periode in de KKD, maakte zijn zesde treffer van het seizoen voor de Limburgers. Geen speler loste deze speelronde meer schoten dan de vleugelspeler van Roda (7). Dit is een persoonlijk record voor Ould-Chikh. Het was bovendien al de vierde goal van Ould-Chikh dit seizoen van buiten het zestienmetergebied.

FC Dordrecht haalde vrijdagavond hard uit tegen FC Den Bosch. Door de knappe 5-1 overwinning staat de alliantieploeg van Feyenoord momenteel vijfde in de KKD. Adrian Segecic (2 goals) en René Kriwak (1 goal, 1 assist) verdienen daarom een plek in het Elftal van de Week.

Elftal van de Week: Joey Houweling (Telstar); Leroy Labylle (MVV Maastricht), Marco Tol (SC Cambuur), Raffael Behounek (Willem II), Rúnar Sigurgeirsson (Willem II); Jari Vlak (FC Emmen), Donny Warmerdam (De Graafschap), Walid Ould-Chikh (Roda JC); Adrian Segecic (FC Dordrecht), René Kriwak (FC Dordrecht), Thijs Oosting (Willem II).