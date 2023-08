Roda bezorgt ADO avond om snel te vergeten en beslist duel binnen 40 minuten

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 21:58 • Lars Capiau • Laatste update: 22:41

ADO Den Haag heeft vrijdag een pijnlijke avond beleefd in in het eigen Bingoal Stadium. Roda JC Kerkrade speelde een wervelende eerste helft en stond door een dubbelslag van Enrique Pena Zauner en een snoeihard afstandsschot van Walid Ould-Chikh al na veertig minuten op een 0-3 voorsprong. Aan die tussenstand zou in de tweede helft niets meer veranderen.

Bij de Kerkaders voerde oefenmeester Bas Sibum één verandering door. Aanwinst Koen Bucker begon op doel en verving daarmee Rode de Boer, die vorige week in het met 4-1 gewonnen duel met Helmond Sport nog onder de lat stond. ADO, dat vorige week met 0-0 gelijkspeelde tegen De Graafschap, wisselde de opstelling ook op één plek. Trainer Darije Kalezic gaf Joel Ideho, transfervrij overgekomen van Arsenal, de voorkeur boven Robyn Esajas.

Al na twee minuten spelen was daar de eerste grote kans van de wedstrijd. Matisse Didden stuurde van achteruit een lange, diepe bal op Ould-Chikh, die de bal langs doelman Hugo Wentges schoof. Henri Kouddossou kon namens de Hagenezen echter nog ternauwernood de bal uit doelmond glijden. Enkele minuten later was het wél raak voor de ploeg van Sibum. Met een hele fraaie steekbal zette Maximilian Schmid de vrijgelopen Zauner alleen voor de doelman, die koelbloedig afrondde: 0-1.

Na een halfuur spelen verdubbelde de club uit Kerkrade de voorsprong. Boyd Reith stak wederom Zauner weg, die ogenschijnlijk in buitenspelpositie voor zijn tweede treffer aantekende. Het arbitrale team van Jeroen Manschot was echter een andere mening toebedeeld, waardoor ADO een vervelende avond wachtte. Dat bleek ruim vijf minuten later eens te meer. Schmid nam de bal knap aan en legde breed op Ould-Chikh, die de bal snoeihard tegen de touwen jaagde: 0-3 voor het eind van de eerste helft. In de tweede helft werd verder niet meer gescoord, waardoor de Hagenezen een teleurstellende zeventiende plaats bezetten.