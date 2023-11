Elftal van de Week: nieuwe koploper Willem II levert maar liefst drie spelers

Dinsdag, 14 november 2023 om 15:00 • Siep Engelen • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en zondag werden er tien wedstrijden afgewerkt in de veertiende speelronde van het seizoen, waarin Willem II zich kroonde tot nieuwe koploper.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jan de Boer van VVV-Venlo. De sluitpost verrichte in de 0-2 overwinning op FC Eindhoven maar liefst negen reddingen, het hoogste aantal voor een doelman die de nul hield dit seizoen. Simon Janssen, teamgenoot van De Boer, maakte tegen Eindhoven zijn tweede doelpunt van het seizoen als linksback en is eveneens opgenomen in het Elftal van de Week.

Willem II won vrijdag bijzonder moeizaam met 2-1 van Jong FC Utrecht en werd door het puntenverlies van Roda JC (0-0 tegen FC Groningen) definitief koploper in de KKD. Er is deze week daarom plaats voor drie Willem II’ers in het Elftal van de Week. Één van hen is Nick Doodeman, die maar liefst zeven succesvolle voorzetten afleverde, meer dan iedere andere speler. Uit één van die voorzetten kwam de 2-1 van Jeredy Hilterman, die ook in het Elftal van de Week staat.

Ook Jong PSV’er Jason van Duiven kan rekenen op een uitverkiezing. Hij was in de afgelopen speelronde de enige speler die bij meer dan één doelpunt betrokken was. In de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Dordrecht was hij goed voor één goal en één assist.

Ook Dave Kwakman verdient een plekje in het Elftal van de Week. De middenvelder, die vorig seizoen met AZ de Youth League won, leverde zijn eerste assist van dit seizoen en bezorgde Jong AZ daarmee de 2-1 overwinning op Helmond Sport.

Elftal van de Week: Jan de Boer (VVV-Venlo); Jeffry Fortes (De Graafschap), Raffael Behounek (Willem II), Julius Dirksen (FC Emmen), Simon Janssen (VVV-Venlo); Nick Doodeman (Willem II), Aimé Omgba (NAC Breda), Dave Kwakman (Jong AZ); Mohamed Nassoh (Jong PSV), Jason van Duiven (Jong PSV), Jeredy Hilterman (Willem II).