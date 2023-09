El Ahmadi ziet transfervrije buitenkans voor Ajax: ‘Kunnen ze goed gebruiken’

Donderdag, 14 september 2023 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:27

Karim El Ahmadi adviseert Ajax om in zee te gaan met Anwar El Ghazi. De vleugelaanvaller is deze week aangesloten bij het beloftenteam van de Amsterdammers om zijn conditie op peil te houden. Als het aan El Ahmadi ligt, krijgt El Ghazi snel een contract bij Ajax, zo vertelt hij bij Voetbalpraat. Kees Kwakman ziet de aanvaller niet aan een tweede termijn beginnen.

"Ze zitten wel een beetje krap in de rechtsbuitens", stelt Kwakman in eerste instantie, om daar vervolgens aan toe te voegen: "Ik denk niet dat ze hem moeten halen. Ik vond hem bij PSV niet heel overtuigend." El Ghazi werd vorig seizoen door PSV voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Aston Villa, maar zag zijn tot medio 2025 lopende contract onlangs ontbonden worden. Momenteel houdt hij zijn conditie op peil bij Ajax.

"Als je zijn statistieken bekijkt, heeft hij toch 9 keer gescoord in 33 wedstrijden", merkt El Ahmadi op. "Dat is toch best aardig volgens mij. En ook nog veel als invaller. Ajax heeft nu alleen Berghuis die als rechtsbuiten kan spelen. Forbs komt er ook niet heel goed uit. Dan heb je een ander type. Ik denk dat dit voor beide partijen een win-win-situatie is. Hij heeft al bij Ajax gepresteerd, dus hij weet wat ervoor nodig is."

El Ahmadi oppert een contract voor de duur van zes maanden of een jaar. "Hij moet zichzelf laten zien", gaat de oud-middenvelder verder. "Ajax kan dan iets anders gaan spelen op rechtsbuiten. Als je alleen Berghuis aan de rechterkant hebt... Daar heb je ook niet veel aan, denk ik. Ik vind hem (Berghuis, red.) meer een middenvelder. Ik zie in een fitte El Ghazi wel een speler die je kan gebruiken bij Ajax."