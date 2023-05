El Ahmadi: ‘Hij is een van de besten bij Ajax, maar vandaag was het dramatisch’

Zondag, 28 mei 2023 om 21:12 • Mart van Mourik

Karim El Ahmadi is niet onder de indruk van het optreden van Edson Álvarez tegen FC Twente. Zondagmiddag ging Ajax met 3-1 onderuit in het Eredivisie-duel met De Tukkers, die mede dankzij een blunder van de Mexicaanse middenvelder tot de overwinning kwamen. El Ahmadi stelt dat Álvarez desondanks een van de beste spelers was aan de kant van Ajax in het afgelopen seizoen.

Binnen een minuut na rust en bij een 0-1 voorsprong ging Álvarez op onverklaarbare wijze de fout in. De defensieve middenvelder pakte rond het eigen zestienmetergebied de bal af van Joshua Brenet en kwam in de gelegenheid om op te ruimen, maar hij leek kortsluiting te krijgen. Brenet profiteerde van het niet reageren van Álvarez en heroverde de bal, waarna hij de beslissende pass gaf op doelpuntenmaker Manfred Ugalde. Uiteindelijk liep FC Twente nog uit tot 3-1.

“Wij hebben Álvarez vaak bewierookt, maar dit is dan een ervaren speler die niet lekker in de wedstrijd zit”, vertelt El Ahmadi, die kijkt naar beelden van enkele grote fouten van Álvarez. “Hij leed zo vaak balverlies, terwijl het een ervaren speler is. Maar die ervaring liet hij vandaag totaal niet zien. Dit was een van de beste spelers van Ajax dit seizoen, vooral zonder bal, maar vandaag vond ik hem heel dramatisch.” Kenneth Perez sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Het is niet te hopen voor hem dat Borussia Dortmund op de tribune zat vandaag.”

Álvarez staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund, al is er volgens transfermarktexpert nog geen officieel bod neergelegd bij Ajax. De transfer van Edson Álvarez naar Borussia Dortmund begeeft zich nog niet in de afrondende fase. Álvarez staat volgens de Italiaanse journalist wel te springen om de overstap naar BVB te maken. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij gaat de 25-jarige Mexicaan dertig tot veertig miljoen euro opleveren bij een vertrek uit Amsterdam.