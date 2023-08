Eigen fans joelen Harry Maguire uit na kolderieke blunder met buitenkant rechts

Zondag, 6 augustus 2023 om 17:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:44

Harry Maguire is zondagmiddag enorm in de fout gegaan. In het oefenduel met Athletic Club kwam Manchester United na 29 speelminuten op een 0-1 achterstand door een doelpunt van Nico Williams, die scoorde op aangeven van Ohian Sancet. Laatstgenoemde kwam een balbezit na een grote fout van Maguire. De centrumverdediger van the Red Devils verloor voor de eigen zestien het overzicht en leverde de bal na een ongelukkig ogend passje met buitenkant rechts in bij de tegenstander. Na zijn fout werd Maguire door eigen fans uitgejoeld.

A poor turnover from Maguire and a goal by Bilbao ?? pic.twitter.com/qJjT2PMaPY — UnitedMuppetiers (@Muppetiers) August 6, 2023