Egypte ziet Afrika Cup-kansen slinken; bond maakt ernst blessure Salah bekend

Mohamed Salah zal de komende twee wedstrijden van Egypte op de Afrika Cup aan zich voorbij moeten laten gaan. De Egyptenaar raakte donderdagavond geblesseerd in het duel op de Afrika Cup tussen Egypte en Ghana (2-2). De linkspoot liet zich op slag van rust vervangen en greep direct naar zijn hamstring.

Een van de belangrijkste momenten van de wedstrijd tussen Egypte en Ghana vond plaats in de extra tijd van de eerste helft, toen Salah plots ging zitten. De ster van Liverpool liet direct weten dat hij niet verder kon en greep naar zijn hamstring.

???? ???? ????.. ?? Mohamed Salah moet na 45 minuten voetballen met een blessure van het veld ??#ZiggoSport #afcon2023 #Salah pic.twitter.com/ArFh851TU2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2024

Voor een hamstringblessure staat doorgaans een hersteltijd van drie tot zes weken, maar de Egyptische voetbalbond laat via een statement weten dat er wordt verwacht dat Salah slechts twee wedstrijden hoeft te missen.

“Mo Salah heeft een spier in zijn hamstring verrekt, wat ervoor zal zorgen dat hij twee wedstrijden mist op de Afrika Cup. Dit gaat om de laatste groepswedstrijd tegen Kaapverdië en de wedstrijd in de achtste finales, mochten we daarvoor kwalificeren”, luidt het statement van de Egyptische voetbalbond.

Liverpool-manager Jürgen Klopp sprak donderdagavond al zijn zorgen uit over zijn sterspeler. “Op dat moment was het een shock. Hij voelde meteen dat er wat mis was en bij Mo weten we dat het dan ook echt menens is.”

De 31-jarige Salah is van onschatbare waarde voor de Egyptische nationale ploeg. De aanvoerder van het elftal heeft al 94 interlands achter zijn naam staan. Daarin scoorde hij 53 keer. Tijdens de vorige editie van de Afrika Cup greep hij na strafschoppen in de finale net naast de eindzege.

Egypte staat momenteel tweede met twee punten in Groep B van de Afrika Cup. Kaapverdië is daarin de verrassende koploper en is al geplaatst voor de volgende ronde. Bij winst in de laatste wedstrijd tegen Kaapverdië komende maandag verzekert ook Egypte zich van de knock-outfase van het toernooi.

