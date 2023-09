Eerste goal Havertz voor winnend Arsenal zorgt voor vreugde-explosie

Zaterdag, 30 september 2023 om 17:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:59

Arsenal heeft zaterdag zonder al te veel moeite afgerekend met Bournemouth: 0-4. The Gunners stonden halverwege al met 0-2 voor en kwamen eigenlijk geen moment in de problemen in het Vitality Stadium. Kai Havertz tekende na rust vanaf elf meter voor zijn eerste doelpunt in het shirt van Arsenal. Opvallend was de vreugde bij zijn ploeggenoten na de treffer van de Duitser, die afgelopen zomer in Noord-Londen neerstreek.

Manager Mikel Arteta liet de vaak bekritiseerde Havertz aan de linkerkant van het middenveld beginnen, met Declan Rice en Martin Ødegaard die het middenrif van de bezoekers compleet maakten. Gabriel Jesus (links) en en Bukayo Saka (rechts) zorgden voorin voor de aanvoer richting aanvalsleider Eddie Nketiah. In de verdedigingslinie van Arsenal was plaats voor (van rechts naar links) Ben White, William Saliba, Gabriel en Oleksandr Zinchenko. David Raya krijgt sinds enkele weken de voorkeur boven Aaron Ramsdale en de de Spaanse doelman had ook in en tegen Bournemouth een basisplaats bij de nummer twee in de Premier League van afgelopen seizoen.

Arsenal zocht aan de Engelse zuidkust direct de aanval en werd daarvoor bijna beloond na bijna een kwartier spelen. Gabriel Jesus had echter pech dat zijn kopbal op de paal belandde. De Braziliaan had kort daarna een groot aandeel in de 0-1: een bekeken pass van Ødegaard kwam bij de tweede paal terecht bij Jesus, die zijn kopbal via de paal enigszins gelukkig bij Saka terecht zag komen. De rechteraanvaller kon vervolgens van dichtbij binnenkoppen. Arsenal was op dreef en het was de alerte Neto die een harde knal van Zinchenko onschadelijk maakte. De 0-2 kwam er vlak voor rust alsnog. Nketiah werd in de zestien neergehaald en het was Ødegaard die de strafschop rustig in de linkerbenedenhoek schoof.

Kort na de hervatting was alle spanning verdwenen in Bournemouth. Ryan Christie beging een overtreding in zijn eigen zestien en de bal kwam daardoor opnieuw op de stip te leggen. Niet Ødegaard, maar Havertz mocht aanleggen en de middenvelder annex aanvaller maakte geen fout vanaf elf meter: 0-3. De Duitser was zichtbaar opgelucht met zijn eerste Arsenal-goal en ook de grote vreugde bij zijn teamgenoten was opvallend te noemen. Het was de eerste goal van Havertz namens Arsenal in zijn tiende optreden sinds zijn vertrek bij stadsgenoot Chelsea.

??GOAL | Bournemouth 0-3 Arsenal | Kai Havertz Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/1z85wOxYJz — VAR Tático (@vartatico) September 30, 2023

De onzichtbare Justin Kluivert werd kort daarna gewisseld bij Bournemouth en bij the Gunners ging de opnieuw uitblinkende Saka een kwartier voor het einde naar de kant met een blessure. Arteta haalde ook Zinchenko en Nketiah naar de kant met het oog op het Champions League-duel met RC Lens van dinsdag. Arsenal hield in de slotfase heel makkelijk stand, scoorde via White nog ver in blessuretijd, en stijgt dankzij de ruime overwinning naar plek twee in de Premier League. Koploper Manchester City verloor zaterdag met 2-1 bij Wolverhampton Wanderers, waardoor de achterstand nog slechts een punt bedraagt.