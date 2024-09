'Een reactie op een lelijk gebaar' - Carlo Ancelotti verdedigt Real Madrid-vedette Vinicius Jr

Carlo Ancelotti heeft geen enkel probleem met het gedrag van Vinicius Junior gedurende de 2-0 overwinning van Real Madrid op Real Sociedad in LaLiga afgelopen weekend.

De Braziliaan is geregeld het mikpunt van vijandigheden van de fans van tegenstanders van Madrid en dat was niet anders toen de ploeg van Ancelotti zaterdag in actie kwam tegen Sociedad.

Vinicius Jr had uiteindelijk het laatste woord toen hij een strafschop verzilverde om Madrid op voorsprong te zetten en vierde zijn doelpunt door zijn vinger tegen zijn mond te houden en het publiek tot stilte manen.

Die actie leverde de frivole buitenspeler de nodige kritiek op, maar Ancelotti ziet geen enkele reden om Vinicius Jr aan te spreken op zijn daad.

"Het is een reactie op een ontzettend lelijke actie," aldus Ancelotti op een persmoment.

"Beledigingen... niemand kan daar echt goed tegen. Ik kon dat vroeger ook nooit.

"Het is dan ook een normaal gebaar om als reactie mensen tot stilte te manen met je vinger voor je mond, zeker gezien alles wat er gebeurt tijdens een wedstrijd."

De 24-jarige Vinicius Jr lijkt zich gezien zijn prestaties weinig aan te trekken van het gedrag van het publiek in LaLiga.

Hij staat na vijf competitiewedstrijden alweer op twee doelpunten en drie assists, ondanks de aanwezigheid van mede-superster Kylian Mbappé naast hem in de Madrileense aanval.