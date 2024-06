Eén man moet het massaal ontgelden bij fans van Nederland in duel met Frankrijk

De Nederlandse fans zijn totaal niet te spreken over het optreden van arbiter Anthony Taylor. Honderden X-gebruikers klagen tijdens het EK-duel tussen Nederland en Frankrijk over de leidsman, die volgens het publiek de wedstrijd ‘kapotfluit’.

“Taylor fluit in z’n eentje de vaart uit de wedstrijd”, zo schrijft een fan op X. “Ligt het aan mij of fluiten Britse scheidsrechters een stuk pietluttiger bij internationale wedstrijden dan bij potjes in de Premier League?”, voegt een ander eraan toe.

Het commentaar gaat verder. “Deze scheids gaat de wedstrijd helemaal kapotfluiten. Bij iedere aanraking fluit hij” en “als zelfs de Engelse scheidsrechters als in zaalvoetbal gaan fluiten...”, zo schrijven supporters.

Zou @UEFA richtlijnen gegeven hebben aan de refs om elke kleine fout te fluiten ? Taylor fluit in z’n eentje de vaart uit de match. Beide ploegen doen hun best het tempo erin te krijgen maar het is moeilijk met deze ref #nedfra — paulcanters (@paulcanters) June 21, 2024

Ligt het aan mij of fluiten britse scheidsrechters een stuk pietluttiger bij internationale wedstrijden dan bij potjes in de Premier League ?#NEDFRA — JW010 (@jwrotterdam) June 21, 2024

Elk duwtje, elke contact moment. Het is echt een trend dit EK om dan te fluiten…#NEDfra #EURO2024 — StanScholten (@StanScholten8) June 21, 2024

Kap eens met fluiten scheids #nedfra — Wouter de Heus (@heuswaar) June 21, 2024

