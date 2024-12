Hij wordt al tijden nadrukkelijk in verband gebracht met zowel Manchester United als Real Madrid, maar het heeft er alle schijn van dat Alphonso Davies ook na de zomer in het shirt van Bayern München te bewonderen is. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland is het 'waarschijnlijk' dat de Canadees gaat bijtekenen in Beieren.

De journalist spreekt van 'aanzienlijke vooruitgang' in de contractgesprekken tussen Bayern en Davies. "De onderhandelingen zijn gaande en positief, belangrijke cijfers zijn al besproken. Er moeten nog wat details worden uitgewerkt."

"De focus ligt op een nieuw langetermijncontract", weet Plettenberg. "Wat betreft salaris heeft Davies aanzienlijke concessies gedaan aan Bayern. Er zullen nog belangrijke gesprekken plaatsvinden voor de kerst."

Ondanks dat de onderhandelingen de goede kant op gaan, plaatst de transfergoeroe de kanttekening dat een nieuwe overeenkomst 'nog geen uitgemaakte zaak is'. Wel verwacht hij dat beide partijen eruit komen.

De afgelopen maanden was het speculeren geblazen omtrent de toekomst van Davies. De wingback beschikt over een komende zomer aflopende verbintenis en in de vorm van Real Madrid en Manchester United waren er twee concrete en serieuze gegadigden op het vinkentouw.

Zeker recent golden the Red Devils als een belangrijke kandidaat om Davies transfervrij over te nemen van Bayern. De aanvallend ingestelde verdediger zou bijzonder goed passen in het 3-4-3-systeem dat Rúben Amorim implementeert op Old Trafford en dus schreven Britse media Davies al de Premier League in.

Dit seizoen is de in Ghana geboren Canadees international, die overigens ook een Liberiaanse paspoort heeft, een vaste waarde in de basis van Bayern. Vincent Kompany deed in negentien van zijn twintig wedstrijden als trainer van der Rekordmeister een beroep op Davies, waarvan zestien maal als starter.