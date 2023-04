Een buitenlandse wedstrijd bijwonen vanaf 56 euro? Koop hier je tickets!

Dinsdag, 25 april 2023 om 15:30 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:55

Voetbalzone staat voor ‘Alles rond voetbal’. Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan die de voetbalfans van nog meer service voorziet! Onze betrouwbare en ervaren partner XS2Event heeft een ticketshop ontwikkeld, waar je eenvoudig tickets kunt bestellen voor de mooiste buitenlandse voetbalwedstrijden.

Het gehele aanbod zien? Scroll naar beneden voor het wedstrijdoverzicht of klik hier!

Staat een wedstrijd in de Premier League of LaLiga al lange tijd op jouw verlanglijst? De ticketshop biedt overzichtelijke informatie en de mogelijkheid om veilig en snel losse voetbaltickets te kopen. Je kunt o.a. tickets aanschaffen voor de Premier League, LaLiga, Serie A en Ligue 1. Heb je sterren als Marcus Rashford, Erling Braut Haaland en Martin Ødegaard altijd al een keer willen zien spelen? Dan is dit je kans, want Manchester United speelt thuis op Old Trafford tegen Wolverhampton. Koploper Arsenal ontvangt in eigen huis het goed presenterende Brighton & Hove Albion en Manchester City moet uit tegen degradatiekandidaat Everton. Op Stamford Bridge speelt Chelsea tegen Nottingham Forest en Sven Botman gaat de strijd aan met Newcastle United op bezoek bij Leeds United.

Ben je benieuwd naar het totale aanbod? Bekijk dan hier de ticketshop!

Zondag 14 mei staan er wedstrijden in LaLiga op het programma. Zo ontvangt Mallorca het laag geklasseerde Cadiz, terwijl Real Sociedad goede zaken hoopt te doen tegen Girona wat betreft het laatste Champions League-ticket. Real Madrid speelt thuis in het Estadio Santiago Bernabéu tegen Getafe, dat de punten hard nodig heeft in strijd om lijfsbehoud. Tot slot hoopt Espanyol te stunten tegen koploper Barcelona, zodat zij zich uit de degradatiezorgen kunnen spelen.

Premier League

Zaterdag 13 mei: Manchester United - Wolverhampton

Zaterdag 13 mei: Leeds United - Newcastle United

Zaterdag 13 mei: Everton - Manchester City

Zaterdag 13 mei: Chelsea - Nottingham Forest

Zaterdag 13 mei: Arsenal - Brighton

La Liga

Zondag 14 mei: Mallorca - Cadiz

Zondag 14 mei: Real Sociedad - Girona

Zondag 14 mei: Real Madrid - Getafe

Zondag 14 mei: Espanyol - Barcelona

Klik hier en bekijk het gehele aanbod voor deze speelronde!