Edinson Cavani is met schitterende omhaal van grote waarde voor Boca Juniors

Edinson Cavani heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) bewezen nog altijd een klinische afmaker te zijn. El Matador maakte in het bekerduel met Central Norte twee treffers in de uiteindelijke 3-0 zege. De tweede treffer van de Uruguayaan was van grote schoonheid.

Bijzonderheden:

Cavani dacht al vroeg in de wedstrijd op fraaie wijze te scoren, maar zijn hakbal belandde maar net naast het doel van Central Norte. De doelman van de bezoekers moest even later alsnog vissen. Cavani liep een scherpe voorzet vanaf de linkerkant kalmpjes tegen de touwen en de ploegen gingen met een 1-0 stand rusten.

Een klein kwartier na rust had Cavani een prachtig kunststukje in huis. De voormalig topschutter van onder meer Napoli werd bereikt bij de tweede paal en liet de doelman van Central Norte volslagen kansloos met een schitterende en steenharde omhaal: 2-0. Het betekende voor Cavani alweer zijn zesde treffer in negen duels over alle competities. Miguel Ángel Merentiel was een kwartier voor het einde het eindstation van een vlotlopende counteraanval en bepaalde de eindstand zo op 3-0.

?????? ¡GOLAZO DE BOCA! ?#CopaArgentinaEnTyCSports A los 12' del segundo tiempo, Edinson Cavani puso el 2-0 para el Xeneize con este golazo. pic.twitter.com/Y9eVMx2o75 — TyC Sports (@TyCSports) March 24, 2024

Dankzij de zege voegde Boca zich bij de laatste 32 van het bekertoernooi van Argentinië. De tegenstander van Boca in de volgende ronde zal de winnaar van het duel Almirante Brown - San Martín de Tucumán zijn. In de competitie staat Boca in Groep B na elf wedstrijden overigens op een zesde plaats met 16 punten. In Groep A gaat het nog ongeslagen River Plate aan de leiding met 21 punten. De vier hoogstgeplaatste clubs van beide Groepen plaatsen zich aan het einde van de rit voor de play-offs om het kampioenschap.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties