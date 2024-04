‘Edgar Davids is de uitgelezen persoon voor de technische staf van Ajax’

Valentijn Driessen denkt dat Edgar Davids een uitstekende kandidaat is voor de technische staf van Ajax. Dat laat hij weten in het video-item Koffie met Valentijn van Vandaag Inside. “Zijn trainerscarrière is mislukt, maar het is wel iemand met uitstraling.”

“Ik weet dat ze bij Ajax graag een icoon van de club bij de technische staf willen halen”, begint Driessen zijn betoog. “Hij (Davids, red.) is misschien geen icoon, maar hij heeft natuurlijk tijdens het WK in 2022 goed samengewerkt met Danny Blind en Louis van Gaal.” Davids was in Qatar assistent-bondscoach van het Nederlands elftal.

“Hij heeft een mislukte carrière als hoofdtrainer achter de rug, maar het is wel iemand met uitstraling, ook naar de spelers toe. Hij heeft overal gespeeld, een hoop gewonnen. Bovendien is het een echte persoonlijkheid”, aldus Driessen.

“Marijn Beuker stelde onlangs in een interview met Ajax Life dat Ajax nog assistenten zoekt voor komend jaar. Het liefst iemand met een winnaarsmentaliteit en ervaring in de Champions League.” Volgens Driessen zou Davids een uitermate geschikte kandidaat zijn om aan de slag te gaan in Amsterdam.

“Hij is de uitgelezen persoon daarvoor”, oordeelt Driessen, die daarnaast nog een naam oppert. “Ik zat ook te denken aan Jari Litmanen, maar ik weet niet in hoeverre dat zou kunnen. Dan zou hij naar Nederland moeten verhuizen, want volgens mij woont hij gewoon in Finland”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

“Er is nu bij Ajax geen uitgesproken kandidaat die hoofdtrainer moet worden, dus heeft diegene ook niet het recht om zijn eigen staf mee te nemen, fysio’s, noem het maar op… Ajax bepaalt dat, dus vind ik Davids een goede kandidaat”, zegt Driessen.

Davids was als speler tussen 1991 en 1996 actief bij Ajax, waarna in 2007 voor één seizoen terugkeerde in Amsterdam. In 1995 won hij met de Amsterdammers de Champions League. Zijn carrière als trainer is nog niet echt van de grond gekomen, met enige functies als assistent, waaronder dus tijdens het WK in Qatar. Davids gaf vorig jaar aan open te staan voor een technische functie bij Ajax.

