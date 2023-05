Eden Hazard krijgt volgende tegenvaller en ontbreekt tegen Valencia

Zaterdag, 20 mei 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster

Eden Hazard zit bepaald niet de gelukkigste fase van zijn carrière. De voormalig Speler van het Jaar in de Premier League komt al amper in de plannen voor van trainer Carlo Ancelotti en zal ook zondag niet in actie komen. Hazard heeft namelijk een blessure opgelopen aan zijn rechterenkel.

Hazard kwam in de zomer van 2019 voor maar liefst 115 miljoen euro van Chelsea. Bij de Londense club was de vleugelaanvaller bijna wekelijks een van de uitblinkers. In 2019 volgde zijn droomtransfer naar Real, waar hij nooit zijn oude niveau heeft weten te behalen. Hazard droeg tot op heden 76 keer het shit van de hoofdstedelingen en was daarin goed voor 7 treffers en 12 assists. Bovendien wordt zijn periode in Spanje gekenmerkt door blessureleed. Inclusief zijn meest recente enkelblessure is het alweer de negentiende kwetsuur die hij heeft opgelopen sinds zijn komst naar Madrid.

Real nam het, tussen de wedstrijden tegen Manchester City in de Champions League door, vorige week zaterdag op tegen Getafe. Ancelotti besloot met het oog op de return tegen City een B-elftal in het veld te sturen en had toen nog een basisplaats in huis voor Hazard. Het was pas de vierde basisplaats van het seizoen voor Hazard, die ook als hij fit is amper in de plannen van Ancelotti voorkomt. De reis naar Valencia hoeft hij dus niet te maken. Voor Real staat er, op de strijd om de tweede plaats na, niets meer op het spel. Het Valencia van Justin Kluivert kan de punten goed gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Hazard heeft nog een tot medio 2024 doorlopend contract. Na de gewonnen Copa del Rey-finale tegen Osasuna (2-1) maakte Hazard tegenover Cadena COPE duidelijk dat hij die verbintenis wil uitdienen. "Natuurlijk", antwoordde de 126-voudig international of hij ook volgend seizoen bij Real onder contract wil staan. "Ik wil spelen, maar ik weet dat dat moeilijk is. Ik moet hard werken en hoop dan meer te spelen." Daarnaast gaf Hazard aan dat hij een goede relatie heeft met Ancelotti, ondanks het feit dat de Italiaan weinig speelminuten voor hem in huis heeft. Naast Hazard is ook Mariano Díaz geblesseerd geraakt. De spits kampt met een spierblessure en reist evenmin mee naar Valencia.