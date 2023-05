Dusan Tadic krijgt vragen: ‘Wat gebeurt er allemaal in Nederland?'

Dinsdag, 16 mei 2023 om 17:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:58

Ajax wist dinsdagmiddag op moeizame wijze het restant van het duel met FC Groningen te winnen (2-3). Dusan Tadic opende vanaf de strafschopstip de score in de wedstrijd, die eigenlijk zondag afgewerkt had moeten worden. Het duel werd toen echter al na negen minuten spelen definitief gestaakt. Ajax moest dinsdag dus opnieuw naar Groningen reizen om in een lege Euroborg te spelen. Dat viel Tadic niet mee. "Het was mentaal heel zwaar."

Zondag werd het duel stilgelegd door arbiter Jeroen Manschot, nadat er rookbommen het veld op werden gegooid en een supporter binnen de lijnen kwam. Nadat Manschot het duel na de eerste staking hervatte, ging het al snel mis toen er nieuwe rookbommen het veld op werden gegooid. Al snel werd bekend dat het duel dinsdag om 15.00 uur hervat zou worden in een lege Euroborg. "Het is niet leuk om zonder fans te spelen", opent Tadic in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Ik heb beelden gezien van huilende kinderen na de wedstrijd (van zondag, red.), omdat sommige mensen niet normaal een wedstrijd kunnen bekijken. Dat is heel triest om te zien."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken en we moeten een statement maken", vervolgt Tadic. "Dit kan niet gebeuren. Mensen vragen me: 'Wat gebeurt er allemaal in Nederland?' Ze denken dat jullie hooligans zijn. Dit mag niet gebeuren. Nederland is een fijn land met fijne mensen, maar we moeten een statement maken. Kinderen huilden en we voetballen juist voor die kinderen. Misschien worden zij in de toekomst zelf wel voetballers. Ze hebben maar acht à negen minuten van de wedstrijd kunnen zien en dat is erg triest." Willaert stelt vervolgens voor om in dit soort gevallen alleen moeders en kinderen tot twaalf jaar toe te laten tot lege stadions. "Dat zou erg leuk zijn", antwoordt Tadic. "Dat is in Servië ook weleens gebeurd."

Willaert breekt in en herinnert zich een wedstrijd tussen Partizan Belgrado en Feyenoord, waar alleen kinderen tot veertien jaar welkom waren. In werkelijkheid was niet Feyenoord, maar AZ de betreffende tegenstander van Partizan in de Europa League in 2019. Tadic is hoe dan ook voorstander van het idee om alleen kinderen toe te laten in een leeg stadion. "Dit zou een hele goede oplossing zijn. Kinderen zullen de wedstrijd herinneren en tegelijkertijd motiveer je ze om voetballer te worden. Dan kunnen ze daarvan genieten." Ajax kwam dinsdag via Tadic op voorsprong, waarna Florian Krüger voor de gelijkmaker tekende. Brian Brobbey en Jurrïen Timber zorgden voor de 1-3 voorsprong, waarna Leroy Duarte de eindstand op 2-3 bepaalde. Nummer drie Ajax staat zodoende twee punten los van nummer vier AZ.