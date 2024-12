Dusan Tadic wil ooit trainer van Ajax worden, zo heeft de Servische aanvaller bekend in een gesprek met supportersblad Ajax Life. Maar het 36-jarige voetbaldier heeft nog geen punt gezet achter zijn spelersloopbaan, zo benadrukt hij.

Tadic verruilde Ajax in de zomer van 2023 - ogenschijnlijk uit het niets - voor Fenerbahçe. Als aanvoerder van de club was hij in de jaren daarvoor het boegbeeld geweest. Hij vertrok uit de hoofdstad met vier landstitels, twee KNVB Bekers en wervelende Champions League-campagnes in zijn zak.

Voor veel Ajacieden voelde het vertrek van de captain als een klap in het gezicht. "Ze moeten begrijpen dat ik vertrok omdat ik op mijn 34ste nog om prijzen wilde spelen", legt Tadic zijn beslissingen om het Amsterdamse schip te verlaten uit.

"Ik had Ajax vijf jaar het maximale van mezelf gegeven. Het was gewoon het juiste moment om te vertrekken", denkt de hoofdpersoon. "Ik moest de leider van het nieuwe Ajax-project worden, maar de dynamiek was niet goed. Ajax verloor van teams waarvan het niet mag verliezen."

"Ik zat niet op die frustraties te wachten. Als ik het gevoel had dat ik bij Ajax nog steeds om de prijzen had kunnen spelen, was ik nooit weggegaan." De immer ambitieuze Tadic loopt in Turkije nu uit zijn contract. Of een terugkeer bij Ajax - als speler - een reële optie is?

Er is nog geen formeel contact geweest met Alex Kroes, zegt de Serviër. "Ajax is altijd bij me. Dat weet iedereen. De club maakt altijd speciale gevoelens bij me los, maar Fenerbahçe wil ook dat ik ga verlengen."

Tadic denkt echter niet alleen aan de korte termijn. "Fysiek kan ik het nog langer, denk ik", doelt hij op zijn spelerscarrière. "Maar als ik trainer wil worden, wil ik niet te oud beginnen. Ik kijk ook naar dat aspect. Ooit word ik trainer van Ajax 1. Dat is geen droom, dat is écht een doel."

De gespierde voorhoedespeler volgt de verrichtingen van Ajax nog steeds intensief. Dit seizoen is er bij hem iets meer reden tot een lach. Als Ajax in januari het in de Europa League opneemt tegen Fenerbahçe-rivaal Galatasaray, zal Tadic ook zeker zijn televisie aanzetten.

"Een goede ploeg, maar als Ajax slim voetbalt, heeft het grote kans om te winnen", blikt hij vast vooruit. Vanzelfsprekend komt dan ook Hakim Ziyech ter sprake. "Ik spreek Hakim weinig. Hij had veel blessures. Ik had verwacht dat hij zou terugkeren bij Ajax", besluit de routinier.