Dusan Tadic bevestigt dat hij openstaat voor Ajax: 'Geld speelt geen rol'

Dusan Tadic bevestigt de recente berichtgeving van journalist Sander Zeldenrijk dat een terugkeer naar Ajax wat hem betreft niet is uitgesloten. De 36-jarige vleugelspits van Fenerbahçe vindt het echter te vroeg om een beslissing te nemen over zijn sportieve toekomst. "Ik wil geen overhaast besluit nemen", aldus Tadic in gesprek met Ajax Life.

Tadic stapte in de zomer van 2024 na een conflict met toenmalig Ajax-directeur Sven Mislintat transfervrij over naar Fenerbahçe. De Serviër, die onder José Mourinho in bijna alle wedstrijden de negentig minuten volmaakt, beschikt over een aflopend contract. "Ik beslis pas in 2025 over mijn toekomst", laat Tadic weten.

Tadic werd in november 36, maar voelt zich nog altijd topfit. De ex-aanvoerder van Ajax denkt absoluut nog niet aan stoppen. "Voor mij is het cruciaal dat ik volgend seizoen bij een club speel waarmee ik prijzen kan winnen. Geld speelt geen rol."

Op de vraag of technisch directeur Alex Kroes al contact heeft opgenomen, kan Tadic duidelijk zijn. "Nee, ik ben nog niet gebeld door Alex Kroes. Ik krijg wel vaak berichtjes van mensen die vinden dat ik terug moet komen, omdat ze me missen. Als Alex Kroes belt, zal ik zeker naar het verhaal luisteren."

Tadic vierde grote successen met Ajax, waaronder drie landstitels en het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. Het wordt voor de Serviër lastig om zijn eerste periode te overtreffen, mocht het tot een terugkeer komen. "Zo kun je er inderdaad naar kijken, maar ik heb genoeg vertrouwen in mezelf om opnieuw te slagen bij Ajax."

Ajax beleefde vorig seizoen een absoluut rampjaar. Tadic, die toen net vertrokken was, vermeed wedstrijden van de club op televisie. "Nu kan ik er weer naar kijken. Vorig seizoen had ik daar echt moeite mee. Ik heb de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord gezien."

Dit seizoen doet Ajax het weer wat beter, ziet ook Tadic. "Ajax heeft het wat ervaren spelers sowieso goed voor elkaar. Remko Pasveer is er nog, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Wout Weghorst. Dat is belangrijk. Het is moeilijker om zulke spelers te vinden. Talenten vind je altijd wel."