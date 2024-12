Dusan Tadic krijgt vraag over contact met Ajax: ‘Als Alex Kroes belt, dan neemt hij op’

Dusan Tadic lijkt niet direct negatief te staan tegenover een terugkeer naar Ajax, zo laat Sander Zeldenrijk doorschemeren in de Ajax Life Podcast. De journalist sprak de aanvaller van Fenerbahçe recent en vroeg hem naar een eventuele contractverlenging bij de Turkse topclub.



De gekrenkte Tadic vertrok in de zomer van 2023 als de bliksem bij Ajax. Destijds had de Serviër nog een contract tot medio 2024, waarna club en speler met elkaar verder wilden in een rol als (jeugd)trainer.

Ajax liet Tadic transfervrij vertrekken naar Fenerbahçe, waar hij momenteel over een aflopend contract beschikt. Turkse media schreven eerder deze week nog dat de Amsterdammers de Servisch international zouden hebben gepolst voor een terugkeer, maar dat zijn voorkeur bij een langer verblijf bij Fener zou liggen.



Volgens de berichtgeving gaat Tadic snel bijtekenen in Turkije, echter kunnen die geruchten volgens Zeldenrijk naar het rijk der fabelen verwezen worden. "We hebben een interview met hem in het komende magazine", vertelt Zeldenrijk.



"Ik heb hem een appje gestuurd en vroeg: 'Wat lezen we nu allemaal?' Hij zei: 'Het is onzin.' Fenerbace wil hem daar heel graag houden en wil dat hij gaat verlengen, maar Dusan gaat heel rustig nadenken over wat hij wil."



Of een terugkeer naar Ajax ook daadwerkelijk een optie is, is niet duidelijk. Formeel contact met de club uit Amsterdam is er volgens Zeldenrijk niet. "Hij was heel duidelijk over of er contact met Ajax was geweest, namelijk niet met de formele mensen", zo vertelt hij. "Hij heeft nog wel veel contact met Ajax, maar niet op een formele manier. Als Alex Kroes belt, dan neemt hij op."



Tadic speelde tussen 2018 en 2023 in het shirt van Ajax. in 241 officiële duels was hij goed voor 105 doelpunten en 112 assists. Als speler van Ajax won Tadic zes binnenlandse prijzen.