Dumfries heeft Engelse top achter zich aan: Gazzetta noemt vraagprijs

Vrijdag, 3 november 2023 om 09:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

De goede start van het nieuwe seizoen heeft ervoor gezorgd dat de schijnwerpers opnieuw op Denzel Dumfries zijn gericht. La Gazzetta dello Sport schrijft vrijdag dat de verdediger van Internazionale opnieuw op de radar is verschenen bij topclubs uit de Premier League. Om welke clubs het gaat maakt de roze sportkrant niet bekend.

Eerder verscheen Dumfries al op het wensenlijstje van Manchester United en Chelsea. Internazionale kampt nog altijd met een begrotingstekort en zou dat (deels) kunnen verlagen door de Nederlander komende zomer van de hand te doen.

I Nerazzurri maakten over het seizoen 2022/23 een verlies van 85 miljoen euro. Indien Dumfries een verdienstelijk EK speelt, is Inter niet van plan om hem voor minder dan 50 miljoen euro van de hand te doen. De club werkt bovendien aan een verlenging van zijn contract tot medio 2027.

Verwacht wordt dat Inter over het boekjaar 2023/24 financieel betere cijfers kan overleggen dan afgelopen jaar. André Onana (50 miljoen), Marcelo Brozovic (18 miljoen) en enkele talentvolle spelers brachten deze zomer een slordige 100 miljoen euro in het laatje.

Dumfries, wiens huidige contract in de zomer van 2025 afloopt, gaat met zijn nieuwe verbintenis netto vier miljoen euro per jaar verdienen. Volgens La Gazzetta is het een signaal dat Inter niet van plan is Dumfries van de hand te doen, tenzij er een 'niet te weigeren' aanbod komt.

Dit seizoen was Dumfries tot dusver direct betrokken bij zes doelpunten (twee goals, vier assists). Ook liet hij zich gelden bij Oranje als een van de grote smaakmakers. "Met deze cijfers is het onvermijdelijk dat scouts van de Engelse topclubs komen kijken om hem te volgen", schrijft de Gazzetta.

Om een eventueel vertrek van Dumfries op te vangen houdt Inter de verrichtingen van Tajon Buchanan in de gaten. De 24-jarige Canadees is van origine buitenspeler, maar fungeert bij Club Brugge als rechtervleugelverdediger. In Milaan is men ervan overtuigd dat hij de eigenschappen heeft om de gehele rechterkant te bestrijken.