Dumfries gaat niet akkoord met 1,5 miljoen euro salarisverhoging bij Inter

Zondag, 26 november 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

Het is nog hoogst onzeker of Denzel Dumfries zijn contract bij Internazionale gaat verlengen. De eisen van de vleugelverdediger, die nu nog tot medio 2025 vastligt in Milaan, zijn i Nerazzurri momenteel te gortig. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn Dumfries en zijn management niet akkoord gegaan met een jaarsalaris van vier miljoen euro.

De laatste weken leek een contractverlenging vrij dichtbij te zijn. Dumfries heeft zich in het Giuseppe Meazza ontwikkeld tot een dragende basiskracht in het elftal van trainer Simone Inzaghi en voelt zich gewaardeerd in Milaan. Dit seizoen kwam Dumfries tot op heden tot twee goals en vier assists in veertien wedstrijden. Inter is daarom al enige tijd bezig met het verlengen van zijn verbintenis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter, dat het contract van Dumfries wil verlengen tot medio 2027, strikte de verdediger in 2021 tegen een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro per seizoen. Giuseppe Marotta (algemeen directeur) en Piero Ausilio (technisch directeur) zijn al enige tijd bezig met de contractverlenging van Dumfries, die tot op heden 110 keer het shirt van de huidige koploper van de Serie A droeg.

Marotta en Ausilio erkennen dat Dumfries zich sterk ontwikkeld heeft en willen hem dan ook belonen met een salarisverhoging. Tegelijkertijd hoopt Inter met een contractverlenging sterker in de onderhandelingen te staan als er daadwerkelijk sprake zal zijn van concrete interesse van een andere club. In het ideale scenario van Inter verlengt Dumfries zijn contract én speelt hij aankomende zomer een ijzersterk EK.

De onderhandelingen tussen Inter en Wasseman, het zaakwaarnemerskantoor van Dumfries, lopen nu al enige tijd. Succesvol loopt het onderhandelingsproces tot op heden echter niet. De nog onbekende eisen van Dumfries en zijn management worden op dit moment als 'zeer hoog' beschouwd door de clubleiding, waardoor het nog maar de vraag is of het daadwerkelijk van een contractverlenging komt. De verwachting is dat de partijen rond Kerstmis weer rond de tafel gaan.

Eerder deze maand meldde La Gazzetta dello Sport dat er clubs uit de Engelse Premier League interesse hebben in de 27-jarige Oranje-international. Gezien zijn sterke seizoenstart kwam dat niet uit de lucht vallen. Om welke clubs dat zou gaan, werd toen niet bekendgemaakt. In een eerder stadium werden Manchester United en Chelsea aan de Rotterdammer gelinkt.

Ook gezien de financiële moeilijkheden waarmee Inter kampt, valt een transfer van Dumfries niet uit te sluiten. Inter leed over het seizoen 2022/23 een verlies van 85 miljoen euro. Wel worden er gezien de transfers van onder meer André Onana (50 miljoen), Marcelo Brozovic (18 miljoen) betere financiële financiële resultaten verwacht over het seizoen 2023/24.