Duitsland verdubbelt voorsprong tegen Italië na bizar doelpunt uit hoekschop

Italië kijkt in de rust tegen een 3-0 achterstand aan in het Westfalenstadion tegen Duitsland. De ploeg van bondscoach Luciano Spalletti verdedigde sterk, maar moest na een half uur toch buigen voor de aanvalskracht van de Duitsers. Slechts zes minuten later verdubbelde Duitsland de score via Jamal Musiala met een bizar doelpunt.

Duitsland had moeite met het verdedigende spel van de Italianen, want aan echte kansen kwam Die Mannschaft niet. Na een half uur werkte Alessandro Buongiorno Tim Kleindienst naar de grond. Scheidsrechter Szymon Marciniak gaf een strafschop, die feilloos werd binnengeschoten door Joshua Kimmich.

Gianluigi Donnarumma keerde een kopbal van Tim Kleindienst, waarna de regie naar de herhaling schakelde. Ondertussen prikte Musiala de bal in het lege doel. Kimmich nam de hoekschop snel, terwijl de Italianen niet opletten. Het doelpunt had veel weg van de 4-0 van Divock Origi in de historische Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen FC Barcelona.

Nog voor rust klaarde Duitsland de klus: na een goede voorzet van Kimmich kopte Tim Kleindienst de bal binnen voor de 3-0. Met een doelpunt en twee assists was de Bayern-verdediger de man van de eerste helft.

Italië moet nu over twee wedstrijden een 5-1 achterstand goedmaken, wil het doorgaan naar de halve finale van de Nations League. Daarvoor hebben de Italianen nog een helft.