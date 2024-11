Duitsland heeft dinsdagavond in een bijzonder lastig duel met Hongarije de zege niet over de streep weten te trekken. De ploeg van Julian Nagelsmann leek aan een laat doelpunt van Felix Nmecha genoeg te hebben om de Hongaarse muur te slechten, maar een panenka-strafschop van Dominik Szoboszlai in minuut 90+9 veranderde de uitkomst van de wedstrijd.

Nagelsmann trad met een behoorlijk gerouleerde basiself aan in Hongarije. Zo namen onder anderen Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz en Antonio Rüdiger plaats op de reservebank. Basisplaatsen waren er voor onder meer Chris Führich, Robin Koch en Julian Brandt.

De Hongaarse muur werd weer behoorlijk opgetrokken en Duitsland had - net als het Nederlands eerder ondervond - moeite om die te slechten. Er was een kansje voor Serge Gnabry, maar zijn poging werd geblokt.

Hongarije loerde ondertussen op de counter, en doelman Alexander Nübel moest zelfs ingrijpen toen András Schafer een schot richting de onderhoek loste. Ook Zsolt Nagy kwam tot een mogelijkheid, maar zijn half-volley was tevens een poging voor de doelman van VfB Stuttgart.

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. De Duitsers hadden de nodige moeite om de dichtgemetselde Hongaarse omheining te passeren. Havertz, net ingevallen, kwam na een uur spelen dicht bij, maar zijn inzet spatte uiteen op de paal.

Nübel noteerde kort daarna zijn fraaiste redding van de wedstrijd, door een gevaarlijke poging van Barnabás Varga op knappe wijze in een uiterste poging naast te tikken. De tijd begon te dringen voor de ploeg van Nagelsmann, en een kwartier voor tijd was het tóch raak.

Een corner van invaller Wirtz eindigde via Nico Schlotterbeck voor de voeten van Nmecha, die van dichtbij simpel binnen kon tikken: 0-1. Dat leek de eindstand te worden, maar Liverpool-middenvelder Szoboszlai benutte in de slotseconde van de wedstrijd een strafschop middels een fraaie panenka: 1-1.