Duitsland krijgt ongenadig pak rammel van Japan: Ueda en Sugawara belangrijk

Zaterdag, 9 september 2023 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:39

De Duitse nationale ploeg heeft zichzelf zaterdagavond opnieuw een bijzonder slechte dienst bewezen. De ploeg van bondscoach Hansi Flick kwam in een vriendschappelijke wedstrijd niet voorbij Japan: 1-4. Feyenoord-spits Ayase Ueda nam een treffer voor zijn rekening, AZ-verdediger Yukinari Sugawara een assist. Leroy Sané tekende voor de Duitse treffer.

Duitsland is als gastheer al verzekerd van deelname aan het EK volgend jaar en hoeft om die reden geen kwalificatiewedstrijden te spelen. Om ritme op te doen heeft de ploeg wel een groot aantal oefenwedstrijden gepland staan. Zo speelt die Mannschaft onder meer tegen Frankrijk, de Verenigde Staten en Mexico. Het duel met Japan beloofde weinig goeds voor het vervolg.

??GOAL | Germany 1-2 Japan | Ayase Ueda pic.twitter.com/YlCqaw4a95 — OuiSports (@OuiSports) September 9, 2023

Duitsland wist van de laatste vier oefenwedstrijden er geen te winnen en ging ook tegen de Japanners onderuit. Joshua Kimmich begon als rechtsback en kreeg als taak om de rechterkant te bestrijken. Bij Japan waren er basisplaatsen voor onder meer Ueda en Sugawara. De verdediger van AZ tekende na tien minuten voor de assist op de openingstreffer van Junya Ito. De spits van Stade de Reims troefde Antonio Rüdiger af bij de eerste paal.

De ploeg van Flick was vooral aan de linkerkant uiterst kwetsbaar met Nico Schlotterbeck, maar knokte zich halverwege de eerste helft terug in de wedstrijd. Na een aanval over meerdere schijven kwam de bal uiteindelijk terecht bij Sané, die zich wel raad wist met het buitenkansje en diagonaal afrondde: 1-1. Heel lang konden de Duitsers echter niet genieten van de gelijkmaker. Twee minuten na de treffer van Sané zette Ueda Japan voor de tweede keer op voorsprong met een knappe reflex.

Het Aziatische land had zelfs de mogelijkheid om de score nog voor rust op te voeren. Ware het niet dat Marc-André ter Stegen op zijn post stond. De doelman voorkwam dat Ueda voor zijn tweede van de avond kon tekenen na geschutter bij Schlotterbeck en Rüdiger. Ook na rust kwam het Japanse gevaar van de rechterkant. Ditmaal liet Schlotterbeck zijn man uit de rug lopen, maar opnieuw wist Ter Stegen te redden op een inzet van Ueda.

Duitsland stelde daar in het restant van de tweede helft bijzonder weinig tegenover. Ook het inbrengen van Thomas Müller veranderde weinig aan het spelbeeld. Toen het duel leek af te stevenen op een 1-2 overwinning voor Japan, zette het land in de slotfase nog een paar keer aan. De derde treffer kwam op naam van Takuma Asano, die profiteerde van geklungel bij Robin Gosens. Amper een minuut later kopte Ao Tanaka raak op aangeven van Takefusa Kubo. Komende dinsdag spelen de oosterburen vriendschappelijk tegen Frankrijk.