Duitsland is uitstekend begonnen aan de nieuwe Nations League-campagne. De ploeg van Julian Nagelsmann was in eigen land veel te sterk voor Hongarije: 5-0. Dankzij de ruime overwinning gaan de Duitsers aan kop in Groep 3, waarin Nederland na de 5-2 zege op Bosnië en Herzegovina (3-2) op de tweede plek staat. Jamal Musiala was met drie assists en een goal een van de uitblinkers bij Duitsland.

Ten opzichte van de verloren halve finale op het EK tegen Spanje werden er meerdere wijzigingen doorgevoerd in de basiself van Duitsland. Zo werd de gestopte Toni Kroos op het middenveld vervangen door Pascal Gross, terwijl Robert Andrich de plaats innam van Emre Can. Spits Niclas Füllkrug kreeg een plek in de basis.

De eenvoudige avond voor Duitsland begon pas echt in de 27ste speelminuut, toen Füllkrug scoorde. Na een aanval over meerdere schijven kon de spits van dichtbij intikken: 1-0. Hoewel de Duitsers veel sterker waren, viel de bevrijdende tweede treffer pas na een uur spelen.

Na een zwakke hoekschop van Dominik Szoboszlai werd er razendsnel geschakeld. Florian Wirtz bediende Musiala, die vanaf eigen helft het halve veld overstak. Uiteindelijk was hij de Hongaarse verdediger te snel af en schoot de vleugelspits van Bayern München op koelbloedige wijze de 2-0 binnen.

Daarmee was het Hongaarse verzet gebroken, want enkele minuten later tekende Wirtz zelf de 3-0 aan. Ditmaal fungeerde Musiala als aangever. Aleksandar Pavlovic, die na een uur spelen binnen de lijnen was gekomen voor Gross, zorgde voor de vierde treffer.

Na een fraaie combinatie met Wirtz en Musiala schoot hij door de benen van doelman Péter Gulácsi raak: 4-0. Het slotakkoord werd gespeeld door Kai Havertz, die een strafschop kreeg toegekend van arbiter Clément Turpin en vanaf elf meter geen fout maakte: 5-0.

Komende dinsdag gaat Duitsland in de Johan Cruijff ArenA met Nederland strijden om de eerste plek in Groep 3 van de Nations League A.