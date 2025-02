Duitse media oordelen hard over Mislintat, die over de schreef ging bij Borussia Dortmund

De Duitse media oordelen niet mild over Sven Mislintat na diens ontslag bij Borussia Dortmund. Het algemene gevoel is dat de technisch directeur intern voor veel frictie zorgde en de machtsstrijd met sportief directeur Sebastian Kehl uiteindelijk heeft verloren.

BILD rept donderdag over 'een grote aardbeving' bij Dortmund. ''Het was te verwachten dat het tweede dienstverband van Mislintat bij de club al na tien maanden zou eindigen.'' De Duitse krant benadrukt dat Edin Terzic, een vertrouweling van de vertrokken directeur, kort na de aanstelling van Mislintat werd ontslagen.

De houding en het gedrag van Mislintat zorgde intern bij Dortmund voor irritatie. ''Hij hield zich niet aan interne afspraken en ging soms buiten zijn takenpakket te werk. Sportief directeur Lars Ricken heeft vervolgens de taakverdeling binnen de sportieve leiding schriftelijk laten vastleggen. Ook al ontkent het bestuur van Dortmund dit.''

Volgens Sport1 heeft Ricken laten zien wie de baas is in het Signal Iduna Park. ''Mislintat is verleden tijd bij BVB. De machtsstrijd heeft voorlopig een hoogtepunt bereikt en Mislintat is het eerste slachtoffer. Vanaf het begin was al duidelijk: Mislintat of Sebastian Kehl. Die samenwerking was gedoemd om te mislukken.''

Ook Sport1 zoomt in op het gedrag van Mislintat bij Dortmund. ''Hij wilde afgelopen zomer alles zelf doen rondom de A-selectie. Toen dreigde de situatie in het trainingskamp in Bad Ragaz al te escaleren. Ricken gaf Mislintat toen al een flinke waarschuwing. Het resultaat was dat Mislintat geen enkele invloed meer had en volledig buiten beschouwing werd gelaten.''

''Zijn voorstellen en ideeën werden in de wind geslagen. En daardoor bekoelde de relatie met Kehl verder. Mislintat was dan ook niet in staat om grote namen naar Dortmund te halen en zijn bijnaam 'Diamanten Auge' waar te maken'', zo valt te lezen in de analyse van het Duitse medium.

Mislintat had vorige week nog een laatste stuiptrekking. ''Zijn wandeling op de tribune, kort voor het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk was gewoon een demonstratiemars om te laten zien dat hij er nog was'', zo omschrijft Kicker de laatste dagen van Mislintat bij de grootmacht uit Dortmund.

De Duitse krant herinnert de lezers er eveneens aan dat Mislintat ongewenst gedrag vertoonde bij Dortmund. ''Hij zou meerdere keren zijn bevoegdheden hebben overschreden en op eigen initiatief met potentiële nieuwe kandidaten hebben onderhandeld.''