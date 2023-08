Duits international rond met nieuwe club, maar bedenkt zich na stadsbezichtiging

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 19:35 • Bart DHanis • Laatste update: 20:00

Nadiem Amiri heeft op het laatste moment de stekker uit zijn overstap van Bayer Leverkusen naar Leeds United getrokken. Volgens het Duitse Kicker en het Engelse Daily Mail was de 26-jarige middenvelder geschrokken van de stad en de faciliteiten op het trainingscomplex van de club.

Vijf miljoen euro had het gedegradeerde Leeds over voor zijn diensten. Amiri vloog daarom maandag met zijn familie naar Engeland en liep met zijn gezin door de stad, alvorens hij werd rondgeleid op het trainingscomplex. Na deze trip besloot de Duitse spelverdeler toch niet naar Leeds te willen. Zijn vrouw is bovendien zwanger en Amiri ziet het niet zitten om zijn kind in Leeds op te voeden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daarnaast is Amiri geschrokken van de tot dusver behaalde resultaten van Leeds. De club bezet momenteel de dertiende plaats in de Championship. The Peacocks wonnen namelijk maar één keer in vier duels. Leeds gaat zich echter spoedig wél versterken met Djed Spence. De back komt voor één seizoen over van Tottenham Hotspur. Leeds betaalt een miljoen euro om een jaar gebruik te mogen maken van zijn diensten.

Amiri zou er op salaris vooruitgaan bij Leeds, maar ook dat kon de zesvoudig international van Duitsland niet overtuigen. Twee seizoenen geleden werd hij nog aan het Italiaanse Genoa verhuurd. In de Serie A wist hij maar weinig te overtuigen. Hij kwam tot twee assists in nul doelpunten in dertien optredens. Bij Leverkusen speelde hij afgelopen seizoen 25 Bundesliga-wedstrijden mee. De aanvallend ingestelde middenvelder liet vier doelpunten en een assist noteren.