Leverkusen spreekt schande van speelstijl Mourinho: ‘Het is walgelijk voetbal’

Vrijdag, 19 mei 2023 om 08:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:51

Bij Bayer Leverkusen overheerst na de uitschakeling in de halve finale van de Europa League vooral frustratie. AS Roma won vorige week in Italië met 1-0 van Leverkusen, waardoor een doelpuntloos gelijkspel in de BayArena voldoende voor de Italianen was om de finale te bereiken. José Mourinho slaagde er met Roma uiteindelijk ook daadwerkelijk in om deze voorsprong uit het heenduel in Duitsland ten koste van alles te verdedigen. Na afloop spraken meerdere spelers van Leverkusen schande van de speelstijl die Mourinho hanteerde.

Die Werkself wist ook tijdens de return geen gaatje in de defensie van Roma te vinden. De thuisploeg slaagde er niet in om de dominantie in balbezit (72 procent) ook uit te drukken in de score. Leverkusen noteerde maar liefst 23 doelpogingen, Roma kwam niet verder dan 1 schot, dat niet op doel ging. Vooral in het laatste half uur zorgde de ploeg van Mourinho voor grote frustratie bij Leverkusen door veelvuldig tijd te rekken.

“Het is jammer dat in een halve finale op zo'n hoog niveau een speelstijl als deze beloond kan worden”, zei Kerem Demirbay bij RTL. "Dit is zuur, heel erg zuur. Ook voor het voetbal. Maar we moeten onze tegenstander feliciteren. Ze hebben op een walgelijke manier hun doel bereikt. Ik ben eerlijk gezegd trots op de groep.”

Zijn ploeggenoot Nadiem Amiri kon het eveneens niet laten om zijn frustratie te uiten. “Mentaal zit ik nu in de put. We verdienden het niet om uitgeschakeld te worden door een ploeg die met voetbal niets te maken heeft. Ik vraag me echt af hoe dit mogelijk is. Hoe zij vandaag en vorige week hebben gespeeld... Iedere bal ging lang. Dat is toch geen voetbal? Dat zo'n ploeg in de finale staat is waanzin.”

Sportief directeur Simon Rolfes van Leverkusen uitte na afloop ook zijn ergernis over de speelstijl van Roma. “Na ieder schot op doel lag er weer een speler op de grond die afgevoerd moest worden op een brancard omdat ze zo zwaar geblesseerd waren. Ik denk dat iedereen die vandaag in het stadion was veel succes wenst aan Sevilla in de finale. Het is triest dat deze manier van spelen leidt tot succes.”