Driessen ziet falend aankoopbeleid bij PSV: ‘Onder Van Raaij onbestaanbaar’

Valentijn Driessen kijkt vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf met een kritisch oog naar het aankoopbeleid van PSV. Volgens de journalist is het heel vreemd dat de koploper uit Eindhoven Couhaib Driouech in de winterstop niet naar het Philips Stadion heeft gehaald.

"Earnest Stewart wordt bewierookt voor de spelers die hij gehaald heeft, maar je moet ook kijken welke spelers er niet gehaald zijn", toont Driessen zich kritisch richting de technisch directeur van PSV. "In de zomer die centrale verdediger die niet kwam, en nu weer het verhaal met Yorbe Vertessen."

"Driouech, die wel onderweg was naar Eindhoven maar niet is gekomen. Dat was bijvoorbeeld onder iemand als Harry van Raaij (voormalig voorzitter van PSV, red.), die geen technisch directeur was, onbestaanbaar geweest."

"Die had echt de kosten voor de baat uit laten gaan. En die had doorgehaald", verzekert Driessen. "Er is geen speler van Excelsior die Harry van Raaij niet gehaald zou hebben. Als hij de baas van PSV zou zijn geweest. Die laat zich toch niet kisten door die gasten uit Kralingen?"

"Dat is PSV, de kampioen met een straatlengte voorsprong. Dat is ook een bepaalde hiërarchie. Een speler die van Excelsior naar PSV wil, die gaat gewoon. Daar zorgt PSV zelf voor. Excelsior krijg nog steeds geld voor Jerdy Schouten, waar hij ook heengaat. Daar kun je het ook in zoeken", zo besluit Driessen.

Afgeketste deal

"Groot compliment voor die jongen. Dit is hoe een prof moet zijn", was Rafael van der Vaart zondag lovend over Driouech in. "En natuurlijk zeggen we dan: 'Dat moet wel'. Maar hij is een groot voorbeeld voor heel veel voetballers, vind ik."

"Zeker na zo'n teleurstelling, dat je niet een transfer maakt", aldus de analist. Driouech toonde zich ondanks de afgeketste transfer naar PSV ook strijdbaar. Hij hoopt dat de koploper in de zomer voor hem terugkomt.

