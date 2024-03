Driessen ziet dissonant bij PSV: ‘Het is een blinde, hij heeft het gewoon niet’

Valentijn Driessen zou Hirving Lozano woensdag op de bank houden. De chef voetbal van De Telegraaf adviseert Peter Bosz om Malik Tillman als linkeraanvaller te laten starten tegen Borussia Dortmund. Laatstgenoemde vulde die rol vrijdagavond al in tijdens de uitwedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles.

"Lozano heeft het gewoon niet. Ik vond het een aardige speler in zijn eerste periode bij PSV, maar geen hele grote speler", is Driessen maandag in de Kick-off-podcast bepaald niet onder de indruk van de Mexicaanse vleugelaanvaller.

"Ik vind het een goede speler, maar ik zou ook Tillman opstellen", loopt Mike Verweij alvast vooruit op het Champions League-duel van PSV met Dortmund van woensdag. "Je vindt het een goede speler, maar je zou wel Tillman opstellen?", is Driessen enigszins verbaasd over zijn collega. "Omdat ik dat een nóg betere speler vind", antwoordt Verweij.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Het is een blinde. Altijd naar binnen en dan schieten", gaat Driessen verder. "Lozano kan ook een gevaar voor zijn eigen ploeg worden. Die loopt zó tegen zichzelf te voetballen. En hij pakt ook domme gele kaarten", voegt Verweij daaraan toe.

"En je weet met zulke belangrijke wedstrijden, in Duitsland, met veel druk erop.... Ik weet niet of het verstandig is om hem op te stellen", geeft Verweij tot slot als advies mee aan Bosz.

Andere positie

Wie moet bij PSV als linksbuiten starten? Hirving Lozano Malik Tillman Stem Wie moet bij PSV als linksbuiten starten? Hirving Lozano 39% Malik Tillman 61% Totaal aantal stemmen: 137 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Lozano, die normaal dus op de linkerflank opereert, begon vrijdag tegen Go Ahead Eagles (0-1 winst) aan de rechterkant. Tillman nam zijn plek over aan de linkerkant. Johan Bakayoko werd op de bank gehouden door Bosz, die de Belgische aanvaller wel liet invallen.