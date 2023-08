Driessen: ‘We willen weten wat hij kan bij Ajax, maar hij raakte echt geen bal’

Maandag, 7 augustus 2023 om 18:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:02

Mike Verweij is positief over het voorseizoen van Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten dat hij vooral onder de indruk is van het uithoudingsvermogen van het duo. Collega Valentijn Driessen is met name over Brobbey minder goed te spreken, terwijl ook Carlos Forbs tegen Borussia Dortmund niet kon imponeren.

“Ik vond Brobbey en vooral Steven Bergwijn echt heel erg goed spelen”, zo opent Verweij, terugblikkend op de 3-1 nederlaag van afgelopen zondag. “Die hebben denk ik een hele goede conditionele voorbereiding gehad en dat waren voor mij wel de beste spelers aan de kant van Ajax.” Hoewel hij erkent dat Brobbey wellicht meer had kunnen scoren, denkt de Ajax-watcher dat de spits nog wel op stoom komt.

“Dat was ook een van de punten waar Maurice Steijn het over had. In de hele voorbereiding hebben ze echt heel veel kansen gehad. Brobbey kreeg eind vorig seizoen ook best veel kansen en toen scoorde hij ook niet. Terwijl zijn specialiteit altijd was: een kans is een goal. Ik denk niet dat Brobbey kwaliteit mist; die doelpunten komen denk ik wel weer terug. Als hij in de jeugd alleen op de keeper afliep dan kon je alvast een doelpunt noteren”, aldus Verweij.

Driessen kan zich niet helemaal vinden in de woorden van zijn collega. “Mike legt de lat iets lager dan ik, want het had natuurlijk allemaal wel beter gemogen. Ze stonden allebei twee of drie keer alleen voor de keeper, dus dan mag je best wat meer scoren. Misschien mist Brobbey ook gewoon kwaliteit? Je ziet nu ook bij die Forbs... Hij heeft ook alleen maar in jeugdcompetities gevoetbald, dus je weet absoluut niet wat hij gaat brengen. We waren heel benieuwd wat hij kon, maar na de wedstrijd van Dortmund weten we nog steeds niets. Hij heeft echt geen bal goed geraakt”, besluit de journalist.