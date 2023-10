Driessen vraagt Koeman: ‘Ben je nu genezen van De Roon?’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 08:46 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:07

Ronald Koeman is nog niet uitgekeken op Marten de Roon, zo vertelt hij na afloop van het verloren EK-kwalificatieduel met Frankrijk (1-2). De middenvelder van Atalanta werd in de rust gewisseld, mede omdat de afstemming tussen De Roon en collega-controleur Joey Veerman niet goed was, aldus Koeman.

Valentijn Driessen confronteert de bondscoach tijdens de persconferentie na afloop van het duel met het optreden van De Roon. "Ben je nu genezen van De Roon?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf. "Genezen niet", reageert Koeman. "Hij heeft nog steeds dusdanig veel kwaliteiten dat hij past bij deze selectie."

"Ik had de afstemming met Joey Veerman iets beter verwacht", vervolgt de oefenmeester. "Een dienende speler naast een creatieve. Ook met het oog op het verdedigen van Antoine Griezmann kozen we voor De Roon."

"Maar ik vond wel dat we hem eraf moesten halen. Bij momenten vond ik ze (De Roon en Veerman, red,) te veel in elkaars ruimte voetballen." In de rust besloot Koeman dan ook de 32-jarige controleur te wisselen voor Mats Wieffer.

Hans Kraay junior

In de Nederlandse media werd er ook veelvuldig gesproken over het optreden van de Atalanta-middenvelder. Bij ESPN liet ook Hans Kraay junior, die het normaal gesproken opneemt voor De Roon, niet onder indruk te zijn.

"Ik heb altijd gezegd dat we niet denigrerend over hem moeten doen. Ik wist ook wel dat hij in het Nederlands elftal minder (slechter, red) speelde dan bij Atalanta. In zes jaar heeft hij 250 wedstrijden volle bak alles gespeeld. Dit seizoen alles gespeeld. Bij Atalanta is hij comfortabel aan de bal", begint Kraay nog lovend.

"In het Nederlands elftal is hij geen schim van de De Roon van Atalanta, dus ik moet mijn ongelijk bekennen: hij hoort niet in het Nederlands elftal op dit moment. Hij hoort niet in de basis op dit moment. Wieffer, Veerman en Reijnders zijn hem echt voorbij. Hij heeft een fantastische carrière, maar daar gaat het nu niet om."