Driessen voorziet vertrek bij Ajax: 'Hij neemt geen genoegen met wéér een jaar op de bank'

Ajax lag vol op titelkoers, maar moet het kampioenschap alsnog aan PSV laten. Een dag na de ontknoping in de Eredivisie laat Valentijn Driessen zijn licht schijnen over enkele hoofdrolspelers bij Ajax.

''Die camera was de druppel die de emmer deed overlopen bij hem'', concludeert Driessen in een video-item van De Telegraaf na het zien van de beelden van Wout Weghorst die uithaalt naar een camera na het mislopen van de titel met Ajax. ''Dat hoort natuurlijk niet. Je wint en verliest als een grote jongen. En dat was niet het geval.''

Driessen vindt dat een boete voor Weghorst volstaat. ''Ik denk niet dat de openbaar aanklager hiermee aan de haal gaat. Je zou hem kunnen schorsen. Maar ik ben benieuwd of hij volgend jaar nog bij Ajax speelt. Ik denk niet dat hij genoegen neemt met wéér een jaar op de bank, als vervanger van Brobbey, en iedere keer invallen.''

''Maar dit hoort gewoon niet. Je blijft gewoon van die cameraman af, die doet gewoon zijn werk. Jij kunt het niet leuk vinden, maar dat betekent niet dat je de camera uit de handen van die man slaat'', geeft de chef voetbal van de ochtendkrant mee aan Weghorst.

Driessen zag na afloop van Ajax - FC Twente tranen bij Francesco Farioli. ''Hij had zijn emoties niet in bedwang. Dat heeft hij het hele seizoen wél gehad. Wat er ook gezegd of geschreven werd. Hij bleef altijd zichzelf, en dat is ook wel te prijzen.''

Gesprekspartner Pim Sedee oppert dat de tranen wellicht te maken hebben met een naderend afscheid van Farioli bij Ajax, ondanks een doorlopend contract bij de nummer twee in de Eredivisie.

''Misschien weet hij meer dan wij. Het is bekend dat hij nadenkt of hij wel of niet wil blijven. Je hoort weleens dat er te weinig lof is voor zijn werk in Amsterdam'', aldus Driessen.