Driessen voorspelt debuut in Nederlands elftal in Nations League-duel met Duitsland

Virgil van Dijk kreeg rood tegen Hongarije, en is dus geschorst tegen Duitsland. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Micky van de Ven van de linksbackpositie doorschuift naar het centrum van de verdediging. Valentijn Driessen verwacht dat Jorrel Hato start tegen Duitsland, maar voorspelt tevens het debuut van Ian Maatsen.

''Jorrel Hato lijkt linksachter de voorkeur te krijgen boven Ian Maatsen'', krijgt Driessen zaterdag voorgelegd in een video-item van De Telegraaf. ''Daar liet Koeman zich niet nadrukkelijk over uit. Maar hij gaf wél aan dat de keuze tussen die twee gaat'', zo weet de Oranje-watcher.

''En Hato is tegen Hongarije ook vlak voor het einde ingevallen, voor Cody Gakpo. Dus dan denk je dat die de voorkeur krijgt'', analyseert Driessen verder. ''Daarbij komt dat Hato al vanaf het begin bij de selectie zat, en Ian Maatsen is er later bijgekomen. Die speelt ook niet alles bij Aston Villa, is voornamelijk invaller.''

''En Hato speelt alle wedstrijden. Dan zou het heel raar zijn als je Hato op de bank zet en Ian Maatsen erin zet'', benadrukt Driessen, om er direct aan toe te voegen: ''Aan de andere kant: die Maatsen loopt al een heel tijdje mee bij het Nederlands elftal. Ook op het EK kwam hij op het laatste moment erbij.''

''Maar die heeft nog geen minuut gespeeld. Misschien dat hij de kans krijgt om de tweede helft te spelen. Of in de slotfase van de wedstrijd (tegen Duitsland, red.)'', kruipt Driessen voor even in het hoofd van Koeman.

''Die jongen komt elke keer naar het Nederlands elftal en je kan dan zeggen: 'Je komt voor de eer'. Maar niet om altijd op de bank te zitten'', snapt Driessen dat de reservespelers van het Nederlands elftal snakken naar speeltijd.

''Ik kan me dus voorstellen dat Koeman Maatsen zijn debuut laat maken tegen Duitsland. En het is ook het land waar Maatsen zijn doorbraak heeft beleefd'', verwijst de chef voetbal van De Telegraaf naar de periode van Maatsen in dienst van Borussia Dortmund. ''Ik denk dat die jongen dat ook verdient.''